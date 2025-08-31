La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó el domingo que entregó a las Grandes Ligas de Béisbol la lista de interés de 50 jugadores que podrían representar la isla en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La MLB estableció el 1 de septiembre como fecha límite para someter el listado, que es el primer paso en el proceso de conformación de la novena.

De acuerdo con las disposiciones de MLB, esta lista de jugadores no puede hacerse pública hasta que concluya el proceso interno de la organización.

“El proceso ha sido muy positivo, tomando en cuenta a todos los peloteros profesionales que nos representan en AA, AAA y MLB. Estamos convencidos de que contamos con un grupo de trabajo sólido y comprometido con Puerto Rico”, indicó el gerente general, Carlos Beltrán, en declaraciones escritas.

Luego del primer listado de 50 jugadores se procederá a la confección del róster de 35 y finalmente al de los 30 que defenderán los colores patrios en el torneo.

“De nuestra parte, como gerencia, me siento confiado en la colaboración de todos y en la unión de esfuerzos por un mismo fin: honrar a Puerto Rico dentro y fuera del terreno de juego”, expresó Beltrán.

Por su parte, el gerente de operaciones del equipo, Joey Solá, explicó que tras someter la lista de 50 jugadores, MLB comenzará a comunicarse directamente con los peloteros.

“Mientras vayamos recibiendo información de MLB sobre la elegibilidad y disponibilidad de los jugadores, iremos depurando esa lista poco a poco. Hemos escogido un grupo sumamente selecto, en coordinación con el gerente general Carlos Beltrán y el director ejecutivo de la Federación de Béisbol, Efraín Williams. Tenemos muy buena calidad para enfrentar a los demás equipos en el próximo Clásico”, afirmó, de otro lado, Solá.

La lista provisional de 35 jugadores se debe someter en o antes del 3 de diciembre. El róster final se entregará el 3 de febrero de 2026.