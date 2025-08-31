Joey Solá fue nombrado el domingo como el nuevo gerente general de los Senadores de San Juan para la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Solá, que sustituirá a Alex Cintrón, trabajó como escucha de los Astros de Houston y, en Puerto Rico, se desempeñó como gerente general de los Cangrejeros de Santurce en la LBPRC, además de fungir como decano de estudiantes de la Puerto Rico Baseball Academy & High School.

“Joey Solá cuenta con la experiencia, trayectoria y compromiso necesarios para encaminar con éxito a los Senadores de San Juan. Conoce la Liga y ha laborado en distintas facetas del béisbol en Puerto Rico. Nos alegra contar con su conocimiento y liderato en nuestro equipo”, expresó el propietario de los Senadores, Roberto Alomar, en declaraciones escritas.

En el plano internacional, fue gerente general de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, y fue incluido en el staff administrativo para la edición de 2026 como gerente de operaciones.

“Estoy sumamente contento y orgulloso de que Roberto Alomar y su grupo de trabajo, junto a Raphael Concepción, me hayan dado el honor de estar al frente de tan prestigiosa franquicia. Vamos a trabajar incansablemente para superar lo logrado la pasada temporada, cuando alcanzamos el subcampeonato, y poner nuestro granito de arena para dar el próximo paso”, indicó, por su parte, Solá.

El nuevo gerente general anticipó una temporada desafiante, pero con grandes expectativas.

“Este será un año de retos, un año arduo, en el que trabajaremos de la mano con todo el grupo de trabajo y el staff que estamos confeccionando. Haremos el mayor esfuerzo para que esta franquicia continúe en el nivel competitivo que demostró en la pasada temporada”, dijo.