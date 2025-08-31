Nueva York. Coco Gauff y Naomi Osaka ganaron el sábado y dejaron pactado un enfrentamiento de altos vuelos entre dos campeonas pasadas del Abierto de Estados Unidos, que chocan ahora en la cuarta ronda.

“Todos estarán mirando”, dijo Venus Williams. “Eso es lo que el tenis necesita”.

El duelo del lunes, por un puesto en los cuartos de final, es una revancha del 2019, cuando Gauff, con 15 años y debutando en el cuadro principal en Flushing Meadows, enfrentó a la campeona reinante Osaka.

Osaka ganó ese partido en sets corridos y luego consoló a una Gauff que lloraba en la línea lateral. La animó a hablar con la multitud del estadio Arthur Ashe que apoyaba a la joven estadounidense.

PUBLICIDAD

“De alguna manera la veo como una hermana pequeña”, dijo Osaka el sábado. “Así que es un algo genial jugar contra ella aquí de nuevo”.

Osaka avanzó a su primer partido de cuarta ronda en cualquier major desde el Abierto de Australia 2021 al eliminar a la 15ta cabeza de serie Daria Kasatkina por 6-0, 4-6, 6-3 en el estadio Louis Armstrong. Gauff llegó a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos por cuarto año consecutivo con una victoria de 6-3, 6-1 sobre la 28va Magdalena Frech en Ashe.

“Ha sido un viaje realmente largo”, dijo Osaka durante su entrevista en la cancha. “Pero estoy contenta de estar aquí ahora”.

Osaka, quien nació en Japón y se mudó con su familia a Estados Unidos de niña, bromeó con los fanáticos del Armstrong: “¿Puede alguien venir al partido y animarme? Es un poco difícil jugar contra una estadounidense aquí, pero espero que ustedes también me hayan adoptado”.

Mucho ha sucedido tanto a Osaka como a Gauff desde aquel encuentro digno de titulares hace seis años en Nueva York.

Gauff, de 21 años y tercera preclasificada, es ahora una bicampeona de Grand Slam, incluyendo el Abierto de Estados Unidos en 2023. Se trata de una verdadera estrella.

Osaka (23), de 27 años, posee cuatro títulos importantes, incluyendo el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020, y ha llegado a ocupar el sitio de honor en el escalafón. Estuvo entre los deportistas a la vanguardia de las conversaciones sobre salud mental, al compartir en el Abierto de Francia de 2021 cómo lidiar con la ansiedad y la depresión.

PUBLICIDAD

Luego, se tomó una serie de descansos del circuito.

“Naomi y yo no somos supercercanas ni nada, pero definitivamente somos amigables entre nosotras”, dijo Gauff. “La apoyo desde lejos en todas las cosas que ha hecho, dentro y fuera de la cancha”.

Gauff ha ganado tres de sus cuatro enfrentamientos directos desde aquella noche inolvidable en el Ashe.

“Recuerdo que fue un momento difícil para mí, porque era un partido muy esperado... Supongo que me presioné demasiado, pensando que tal vez tenía una oportunidad en ese momento de realmente hacer algo, lo cual definitivamente tenía, pero creo que simplemente sentí más expectativa de la que debería, más que tal vez una creencia”, dijo Gauff.

“Sería una situación genial, como un déjá vu, pero espero que el resultado sea diferente”.

Venus Williams a tercera ronda de dobles femeninos

Williams y Leylah Fernandez alcanzaron la tercera ronda de dobles femeninos con una victoria de 7-6 (1), 6-1 sobre Ulrikke Eikeri y Eri Hozumi. La veterana estadounidense de 45 años está jugando dobles en un torneo de Grand Slam por primera vez desde 2022.

¿Qué más sucedió en el Abierto de Estados Unidos el sábado?

El número uno Jannik Sinner perdió un set en Nueva York por primera vez desde los cuartos de final del año pasado, pero se recuperó para una victoria de 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 sobre el 27mo Denis Shapovalov. Otros hombres que avanzaron incluyeron al décimo Lorenzo Musetti, cuyo oponente en un partido entre italianos, el 23ro Flavio Cobolli, se detuvo debido a un dolor en el brazo derecho.

Por la noche, Felix Auger-Aliassime dio cuenta de Alexander Zverev, el tercero del ranking

PUBLICIDAD

Las mujeres que avanzaron a la cuarta ronda incluyeron a la segunda, Iga Swiatek, quien remontó un 5-1 en el primer set para ganar, y la 11ma Karolina Muchova, semifinalista del Abierto de Estados Unidos en 2023 y 2024 y la mujer que venció a Williams en la primera ronda este año.

¿Quién juega este domingo en Flushing Meadows?

Novak Djokovic, Taylor Fritz, Aryna Sabalenka y Jessica Pegula están entre los jugadores que intentarán alcanzar los cuartos de final ganando el domingo.