Las selecciones de baloncesto de Argentina y Brasil disputarán el domingo la final de la FIBA AmeriCup 2025, que se celebra en Nicaragua, tras vencer este sábado, respectivamente, a sus pares de Canadá por 83-73 y Estados Unidos por 92-77.

Los dirigidos por el exjugador de la NBA Pablo Prigioni fueron superiores de principio a fin sobre los canadienses, que se enfrentarán a Estados Unidos por el tercer lugar.

El escolta José Vildoza, con 26 puntos, seis asistencias, tres rebotes, dos robos y una efectividad de + 32 en cancha, además de un 61.5 % en tiros de campo (8 de 13), con un altísimo 77.8 % en los tiros de tres (7 de 9), lideró a los argentinos en su pase a la final. Vildoza fue secundado por el escolta Gonzalo Corbalán (12) y el pivote Juan Fernández (11).

Argentina no tembló a la hora de llevarse el duelo por el pase a la final y arrolló a Canadá en el primer parcial por 24-9.La selección albiceleste continuó su dominio en el segundo cuarto en el que logró un parcial de 22-20, que dejó un cómodo 46-29 al descanso.

En la segunda parte, Argentina rompió el partido con un gran defensa en todo el campo que evitó cualquier intento de remontada del conjunto canadiense y se impuso en ese parcial 22-16 para entrar a la recta final con una ventaja de 23 puntos (68-45).

Con el partido casi sentenciado, los argentinos aguantaron el mejor cuarto de Canadá, en el que anotó 28 de sus 73 puntos.

El parcial quedó 15-28 a favor de los canadienses, por quien destacó Marcus Carr con 16 tantos.

Brasil viene de atrás

Más temprano, el base Yago dos Santos anotó 25 puntos y no solo fue el máximo realizador sino uno de los artífices del triunfo de Brasil frente a Estados Unidos por 92-77, con el que se clasificó a la final.

Los estadounidenses tenían una ventaja de 20 puntos (48-38), cuando restaban 7:39 del tercer parcial, pero la desperdiciaron.

Dos Santos, una se las revelaciones del torneo, secundado por el exjugador de la NBA Bruno Caboclo, metió a Brasil a la final tras una segunda parte espectacular del quinteto suramericano en la que limitaron a los estadounidenes a 25 puntos (nueve en el último cuarto).

La final de la AmeriCup2025 se jugará el domingo a las 8:10 p.m. El juego por la medalla de bronce será a las 4:40 p.m. Ambos serán transmitidos por Wapa Deportes.