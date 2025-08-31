La temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ya está en marcha y varias franquicias comenzaron a mover sus fichas con el objetivo de poder aspirar al campeonato en la próxima temporada.

Destronar a los Vaqueros de Bayamón no será fácil con el trabuco que el coapoderado Carlos Arroyo demostró ser capaz de confeccionar y las opciones en la agencia libre son escasas, con excepción de algún tipo de cambio.

Así que, sin más preámbulos, repasemos los jugadores que han dado a conocer que son agentes libres tras formar parte de un equipo en la pasada campaña:

Raymond Cintrón

Raymond Cintrón jugó este año con los Vaqueros y días después de ganar el campeonato anunció su entrada a la agencia libre. Cintrón fue adquirido por los Vaqueros en la pasada temporada muerta tras un cambio con los Capitanes de Arecibo por un turno de segunda ronda en el Sorteo de Nuevo Ingreso. El escolta, de 35 años, promedió apenas 3.9 puntos en el tiempo limitado que vio acción bajo la dirección de Christian Dalmau.

Raymond Cintrón, de los Vaqueros, celebra un triple contra los Mets. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Luis López

Luis López militó las últimas dos campañas con los Indios de Mayagüez. Los Leones de Ponce lo enviaron, junto a consideraciones económicas, a la Sultana del Oeste en mayo de 2024 en un traspaso por Johned Walker y una selección de segunda ronda en el sorteo. López acumuló este año una media de 1.8 unidades por cotejo, pero su defensa fue crucial para el quinteto del entrenador Iván “Pipo” Vélez.

Gaby Belardo

Gabriel “Gaby” Belardo también es otro miembro de la tribu que entró a la agencia libre. Belardo no tenía contrato cuando arrancó la pasada temporada el 15 de marzo, pero firmó con los Indios a principios de abril. El armador, de 36 años, formaba parte de la segunda unidad de Mayagüez y registró 2.8 tantos, un rebote y 1.2 asistencias.

Gaby Belardo ataca el canasto en juego entre los Indios de Mayagüez y los Atléticos de San Germán. ( BSN / José Santana )

Víctor Caratini

Víctor Caratini es uno de cinco veteranos de los Cangrejeros de Santurce que se convirtieron en agentes libres tras concluir el torneo en agosto. Caratini llevaba desde 2023 con Santurce, pero no fue parte de la rotación del técnico Nelson Colón. De hecho, su producción en las últimas campañas se redujo a menos de dos puntos por desafío.

Ramón “Moncho” Clemente

Ramón “Moncho” Clemente firmó en 2022 con los Cangrejeros como agente libre y, tres años más tarde, fue dejado en libertad. El delantero fuerte, de 39 años, siempre ha sido relegado al banco desde su incorporación a Santurce y, con su entrada a la agencia libre, existe la posibilidad de que este sea el fin de su carrera en el BSN.

Ramón "Moncho" Clemente en uniforme de los Cangrejeros de Santurce. ( Baloncesto Superior Nacional )

Javier “Javy” González

Javier “Javy” González firmó con los Cangrejeros a principios de junio después de ser dejado en libertad por Bayamón. El base, de 36 años, fue uno de los exvaqueros que se incorporó al quinteto santurcino con la llegada de Colón. Sin embargo, apenas vio minutos en cancha y promedió 3.2 unidades y 2.5 asistencias por encuentro.

Tyler Polo

Tyler Polo se unió este año a los Cangrejeros tras dejar una buena impresión durante la pretemporada con los Leones de Ponce. Optó por irse a Santurce porque entendía que en la Perla del Sur tendría pocos minutos, pero su historia tuvo el mismo desenlace en la capital. El ala-pívot, de 38 años, fue relegado al banco y acumuló una media de 2.2 tantos.

Xavier Zambrana

Xavier Zambrana es el último de los cinco jugadores que los Cangrejeros han informado que entraron a la agencia libre. Al igual que el resto, Zambrana casi no jugó en el torneo anterior y tuvo un promedio de 1.1 puntos en el poco tiempo que estuvo en cancha. El experimentado canastero militó dos campañas en Santurce.

David Huertas

David Huertas es el último jugador que ha sido declarado como agente libre públicamente. Los Gigantes de Carolina-Canóvanas hicieron el anuncio oficial el viernes a través de sus redes sociales.

Huertas firmó con los Gigantes meses después de que ganaran el campeonato del BSN en 2023. Carolina-Canóvanas lo trajo con el propósito de reforzar su plantilla con miras a repetir la corona, pero la corrida del veterano escolta en el “Calentón” no fue lo que se esperaba.

Huertas, de 38 años, sufrió una lesión en la cadera, específicamente una dolencia en el flexor de la cadera (hip flexor) en abril de 2024, que lo mantuvo fuera de acción por un largo período de tiempo en su primera temporada en Carolina, aunque volvió en los playoffs. Este año, tuvo una de sus peores campañas ofensivas en el BSN con un promedio de 7.1 unidades por juego.

Todos los canasteros de los Cangrejeros que entraron a la agencia libre podrían facilitar una reunión con Walter Hodge en Santurce. Después de todo, ganaron juntos tres campeonatos con los Capitanes de Arecibo. Primera Hora supo que antes de firmar con Carolina uno de los destinos que Huertas prefería era Caguas, el primer equipo al que perteneció en el BSN, pero se desconoce si esa opción siga sobre la mesa.

David Huertas, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, agradece a la fanaticada en Caguas luego de arribar a los 6,000 puntos en el BSN. ( BSN )

¿Cuándo entregarán las listas de los agentes libres?

Todos los apoderados deberán entregarle a Ricardo Dalmau, presidente del BSN, un listado con los nombres de aquellos jugadores que se convertirán en agentes libres no más tarde de 30 días de haber finalizado el torneo, establece el reglamento de la liga. De no someterlo a tiempo, perderían todo derecho sobre los jugadores que podían ser incluidos y estos pasarían a la agencia libre.

La serie final del BSN entre los Vaqueros y los Leones concluyó el 11 de agosto, por lo que la fecha límite para que los dueños de las franquicias entreguen este documento es el 10 de septiembre. Cinco días después, la liga le entregará a todos los equipos el listado. Luego, Dalmau determinará una fecha para el inicio de la agencia libre, sin exceder un periodo de 45 días de haber terminado la temporada.

Iván Rodríguez, del portal Catch & Shoot, colaboró en esta historia.