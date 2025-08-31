Chicago. Aaron Judge conectó su cuadragésimo segundo jonrón, Cody Bellinger logró un sencillo que rompió el empate en una undécima entrada de tres carreras y los Yankees de Nueva York extendieron su racha de victorias más larga de la temporada a siete juegos al vencer el sábado por la noche 5-3 a los White Sox de Chicago.

Wells también conectó un jonrón para los Yankees, quienes se colocaron a dos juegos del primer lugar de Toronto en la División Este de la Liga Americana por primera vez desde el receso del Juego de Estrellas. Nueva York ha ganado nueve juegos consecutivos como visitante por primera vez desde principios de la temporada de 1998.

Cam Schlittler lanzó seis brillantes entradas y David Bednar (5-5) obtuvo la victoria como relevista. Camilo Doval sorteó un rodado impulsor de Will Robertson en la undécima para lograr su decimosexto salvamento de la temporada y el primero con los Yankees. Sus primeros 15 salvamentos fueron con San Francisco.

Schlittler permitió una carrera y cuatro hits. El derecho ponchó a ocho y dio una base por bolas.

Smith lanzó 6.1 entradas, permitiendo dos carreras y tres hits, pero los White Sox perdieron su quinto juego consecutivo.

Por Chicago, el venezolano Lenyn Sosa de 5-1.