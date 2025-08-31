La Selección Masculina de Puerto Rico cayó ante Estados Unidos por 3-1 en la Copa Panamericana el sábado, pero aún tiene una cita crucial: el partido por el séptimo lugar frente a Cuba, un clásico caribeño que promete emociones intensas este sábado en el Domo de la Feria.

Los parciales del partido fueron 28-26, 23-25, 25-18 y 25-13.

El encuentro ante los estadounidenses comenzó con un set de infarto, donde Puerto Rico luchó punto a punto hasta que un ataque de Nolan Flexen y un servicio de Michael Wright cerraron el parcial 28-26.

Los boricuas respondieron con garra en el segundo, tomando ventaja 14-7 gracias al empuje de Jamal Ellis y Pelegrin Vargas. Un error de saque estadounidense selló el set 25-23 para los nuestros.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el tercer y cuarto parcial fueron dominados por Estados Unidos, que aprovechó errores boricuas y la efectividad de Kyle Hobus y Andrew Deardorff para cerrar el partido.

A pesar de la derrota, Puerto Rico mostró superioridad en ataques y dejó claro que tiene armas para enfrentar a Cuba con determinación.

Jamal Ellis fue el máximo anotador boricua con 17 puntos, seguido por Vargas con 13. El duelo ante Cuba no solo definirá posiciones, sino que será una oportunidad para cerrar el torneo de forma positiva.