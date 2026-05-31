Cincinnati. El venezolano Eugenio Suárez conectó su primer jonrón desde el 15 de abril y Nick Lodolo permitió tres carreras limpias en 6.2 entradas para guiar a los Reds de Cincinnati a una victoria el domingo 6-4 sobre los Braves de Atlanta, líderes divisionales.

El campocorto dominicano de los Rojos, Elly De La Cruz, salió del juego en la quinta entrada por rigidez en el isquiotibial derecho después de conectar un sencillo y frenar al llegar a la primera base.

Lodolo (2-1) permitió siete hits, incluidos un par de jonrones, además de otorgar cuatro bases por bolas y ponchar a cuatro.

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El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó el jonrón número 39 de apertura de su carrera, el mejor registro en la historia de la franquicia, con el primer lanzamiento de Lodolo, para llegar a cinco cuadrangulares en cuatro juegos.

Los Reds evitaron perder una serie en casa por barrida por primera vez en más de 40 series desde que los Royals lo hicieron en agosto de 2024. Es la racha más larga del equipo sin ser barrido desde 2013.

El jardinero izquierdo de los Rojos, JJ Bleday, pegó dobles productores en cada uno de sus dos primeros turnos al bate, impulsando a De La Cruz en dos ocasiones.

Spencer Steer conectó un sencillo y anotó cuando Will Benson pegó un doble contra la pared y Acuña jugó mal el rebote para un error que puso el marcador 3-1 en la cuarta.

El bateador designado de los Braves, el dominicano Jorge Mateo, conectó un jonrón por segundo juego consecutivo para recortar la ventaja de los Reds.

El elevado de sacrificio de Suárez amplió la ventaja a 4-2 en la quinta. El receptor de los Rojos, P.J. Higgins, puso el marcador 5-3 con un doble productor ante Didier Fuentes en la sexta.