Los Senadores de San Juan tendrán un sabor a béisbol de la vieja escuela... y a la nueva.

El dirigente y el gerente general del equipo describieron con esas características este martes a la tradicional novena que está de regreso en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y con un toque de fuerte afiliación a la organización de los Astros de Houston.

“Roberto y yo somos de la vieja escuela y venimos con ese estilo”, dijo el gerente general de los Senadores, el yabucoeña Alex Cintrón.

Los Senadores inician la temporada regular el 7 de noviembre con planes de mover corredores, de estafar las bases, trabajar el conteo y producir carreras, dijo el dirigente de los Senadores, Ricky Rivera, quien agregó que jugarán así aprovechando que la liga boricua implementará este año el reloj de juego.

“El mensaje es bien sencillo: tenemos que correr las bases mejor que cualquier otro equipo. Tenemos que ser un equipo versátil, un equipo que convierte en outs las jugadas de rutina y en el lado de los lanzadores cortar las bases por bolas. A los equipos que pasan de 40 turnos es difícil ganárselos. Vamos a traer de vuelta el juego pequeño. Tenemos corredores que pueden robar muy bien y podemos crear presión”, dijo Rivera.

Los Senadores abrirán la temporada con una combinación de los jugadores jóvenes que estuvieron en el proyecto del que ascienden: el del equipo RA12, como el jardinero Roberto Enriquez, junto a 11 importados entre los que destacan los jardineros Zachary Dezenzo, Duck Ellis y el jugador de cuadro Brice Mathews.

Sobre la loma, Rivera dijo que los Senadores tendrán un juego moderno, como el que presentaron este año en las Grandes Ligas los Tigers de Detroit, que implementaron en la postemporada, inclusive, el juego de ‘bullpen’, como le llaman cuando utilizan relevistas desde la primera entrada.

“La rotación va a ser de día a día. Ayer (lunes) tuvimos nuestro primer día de evaluación y vamos a ver cómo vamos a parear contra los otros equipos. No vamos a ser tradicionales. Vamos a buscar los pareos, que la tercera vez de alineación no enfrente al mismo pitcher. Lo vamos a hacer para darle el valor al pelotero de Puerto Rico y para darnos la mejor oportunidad de ganar o competir como equipo. La rotación no está fija. Si me preguntan en la primera semana, tal vez tenga un nombre, pero me quiero ir con la mejor persona que paree para ese equipo. Se van a hacer cosas diferentes al estilo que mi equipo tiene”, abundó.

Además de implementar esos estilos de juego, los Senadores también regresan con sangre de los Astros de Houston, aunque no tan al estilo de los Vaqueros de Bayamón en la década del 80 que tenían un acuerdo con esa organización, reconoció el propietario Roberto Alomar.

“También tenemos jugadores de los Yankees y coaches de los Padres de San Diego”, diferenció Alomar.

El boricua Randal Díaz coge rolas en una práctica de los Senadores. ( Carlos Rivera Giusti )

Pero la combinación de Houston está presente en los Senadores, así desde la administración hasta los jugadores.

El gerente Cintrón es coach de bateo de los Astros que dirige el carolinense Josué Espada. El dirigente Rivera es mánager en Clase A con los Astros, en el equipo que dirigió hasta el 2023 el boricua Dickie Jo Thon, hijo del reconocido ex campo corto boricua que jugó en aquellos Vaqueros de los 80 y en los Astros.

El coach de banco de los Senadores, Jason Bell, pertenece a la organización de Houston y estuvo en el 2024 en el equipo de coches de Espada.

Y los Senadores van a importar a dos de los principales prospectos de los Astros, Dezenzo y Mathews, quienes ocupan el segundo y quinto lugar en el ranking de prospectos de la organización. Inclusive, importarán al cubano José Abreu, quien fue dejado libre por Houston en el 2024.

La presencia de los Astros está fija.

“Estoy agradecido con el señor Joe Espada. Ha sido una pieza clave, unos de mis mentores; tengo una buena relación con él y me llamó hace como una semana para saber cómo me iba”, dijo Rivera. “Vamos a traer a Mathews, a quien he coacheado en ligas menores, y a Dezenzo también. Son muchachos que son buenos compañeros. He visto cómo el camerino gana o pierde juegos. Y los dos son versátiles. No están atados a ninguna posición”.