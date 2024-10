Las Cangrejeras de Santurce conquistaron el lunes el primer campeonato de su historia en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al derrotar como visitantes, 75-63, a las Gigantes de Carolina, para acabar la serie en seis partidos.

El quinteto crustáceo, que tuvo el mejor récord de la temporada regular con marca de 13-3, fue liderado en la ofensiva por Shae Kelley con 29 puntos y 21 rebotes. Le siguió Kamaria McDaniel con 22 tantos y cinco rebotes, mientras que Angela Tompkins añadió 13 unidades, siete rebotes y seis asistencias.

En la derrota, Teana Muldrow logró 28 puntos y cinco rebotes por Carolina.

“Se siente brutal ganar en casa”, dijo Salamán a este medio, oriunda de Carolina.

“Con toda la familia... Espectacular. Esta temporada superó mis expectativas. No me lo esperaba. No sabía cómo iba ser mi regreso con mi batalla mental. Tenía miedo”, agregó.

El cetro representó, además, el primero para el dirigente Fernando Casablanca, quien ha ganado en todos los niveles femeninos, incluyendo a nivel escolar con la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz en el Albergue Olímpico (ECEDAO), al igual que en la Liga Puertorriqueña con las Brujas de Guayama.

Con los Maratonistas de Coamo, en masculino, también se agenció de dos títulos.

“El que yo esté aquí celebrando es gracias a Jerry Batista (gerente general). Estando él en las Olimpiadas, él me llamó a última hora para asumir el reto. Yo no le podía decir que no. Este grupo es uno especial. Pasamos muchas adversidades, pero mostraron las cualidades de un equipo campeón”, destacó Casablanca por su parte.

Las locales tuvieron un sólido inicio en el primer parcial, yéndose arriba 10-1 con triples de Charity Harris y Muldrow, así como otro canastos de la propia Muldrow y Sara Dickey.

Santurce, no obstante, redujo la desventaja por cinco unidades, pero otro disparo desde la línea de tres puntos de Dickey extendió la ventaja a 17-9 (con 1:47 por jugarse) en el periodo.

Una güira de la importada de las Gigantes, Kiara Leslie, cerró el cuarto 19-11 a favor de las Gigantes.

Luego, en las postrimerías del segundo parcial, dos tiros libres acertados de McDaniel igualaron el choque a 31 tantos, dando a paso a que con triple de la veterana Mari Plácido, las visitantes despegaran 34-31 para tener su primera ventaja del partido.

“Primero, gracias a Dios porque tenemos salud. Este grupo ha sido especial, inmenso y desde el primer día nos propusimos esto. Siempre nos mantuvimos positivas. No nos quitamos”, sostuvo Plácido.

Un tiro a media distancia de (Charity) Harris, recortó distancias, pero las Cangrejeras culminaron la primera mitad arriba, 34-33.

Las Gigantes habían llegado a dominar hasta por 11 unidades, pero el rally del conjunto crustáceo de 9-0 fue demasiado para la defensa local.

Para el tercer periodo, un ‘pull-up’ de Muldrow le devolvió la delantera a Carolina. Sin embargo, tras unos disputados primeros minutos en el parcial, canastos de Kelley y Brianna Jones encabezaron el avance de las Cangrejeras, que eventualmente finalizó en 19-8. Santurce se fu arriba al concluir el periodo, 56-45.

En el último cuarto, las visitantes prosiguieron con su dominio. Un canasto en la pintura de Tompkins selló la victoria.

“Fue una temporada larga. Estoy agradecida con Claudia Ramos Zorrilla (apoderada) y todo su equipo de trabajo. La entrega que nos dieron se notó. Cambiaron el juego a nivel administrativo. Nos dieron visibilidad. No logramos el campeonato, pero estoy orgullosa de mi equipo. Batallamos con lesiones y bajas de personal, pero se hicieron los ajustes y llegamos hasta una nueva final”, indicó por su lado la delantera Tayra Meléndez.

“Mi respeto a Santurce. Tenían dos figuras olímpicas en Salamán y Jones. Un equipo muy completo. Excelente jugadoras y gran entrenador en Casablanca”, apuntó.

Santurce vino de atrás en la serie tras empezar en desventaja de 0-2. Concluyeron prevaleciendo en los últimos cuatro compromisos seguidos.