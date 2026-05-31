Los Azucareros de Yabucoa, Toritos de Cayey y Petateros de Sabana Grande se colocaron a mitad de camino en sus respectivas series finales de sección el sábado, en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los tres equipos ganaron como visitantes y colocaron sus series 2-0, en compromisos pautados a un máximo de siete juegos.

En el Sureste, los Azucareros blanquearon 1-0 a los Leones de Patillas con la combinación monticular de Cristian González, Alberto Rosario, Arturo Martoral y Joan Román.

Rosario se apuntó la victoria con un episodio lanzado y Román logró el salvamento. La única carrera del encuentro fue impulsada por Kevin Santa con sencillo que remolcó a Christian Vázquez en la octava entrada.

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En el Suroeste, los Petateros doblegaron 13-3 a los Cafeteros de Yauco con tres carreras empujadas de Jessy de la Cruz y Alejandro Ruperto. Walter Hernández se llevó el triunfo con cinco entradas trabajadas y Jesús Ramos cubrió el resto del camino sin permitir anotaciones para apuntarse el salvamento.

En la Central, los Toritos superaron 4-3 a los Pescadores del Plata de Comerío con un jonrón de Osvaldo Torres y tres carreras impulsadas de Alexander Márquez. El zurdo Juan Carlos Burgos ganó en relevo y el veterano Ramesis Rosa logró el salvamento.

En la Metro, el derecho Héctor “Heto” Acevedo lanzó la ruta completa para guiar a los Gigantes de Carolina a una victoria 5-1 sobre los Guardianes de Dorado. La serie quedó nivelada a una victoria.

Acevedo ponchó a nueve, permitió siete hits y una carrera. Kevin Meléndez remolcó tres anotaciones y Alexis Torres conectó un cuadrangular.

En el Sur, los Maratonistas de Coamo apabullaron 13-2 a los Peces Voladores de Salinas para apuntarse su séptima victoria consecutiva y arrancar con fuerza la final de la sección. El veterano lanzador Alexander Woodson cubrió los primeros cinco episodios en cero para ganar el encuentro y Jonathan García remolcó cinco carreras con un jonrón y un doblete.

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos remontaron con cinco carreras en la novena entrada y dos en la duodécima para dejar en el terreno 7-6 a los Artesanos de Las Piedras. El hit de oro lo conectó Joel Fuentes, productor de dos anotaciones. Francisco López lanzó una entrada para llevarse la victoria. El estelar zurdo Luis Cintrón trabajó dos entradas en relevo sin permitir carreras, luego de haber lanzado seis episodios el viernes en el primer juego de la serie.

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En el Norte, los Tigres de Hatillo respondieron con triunfo 10-6 sobre los Titanes de Florida para empatar la serie. Rawell Rivera lanzó las primeras siete entradas en cero para acreditarse la victoria. Ángel “Gallo” Rosa y Erick Espinosa conectaron sendos jonrones.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros fabricaron dos carreras en la novena entrada para superar 3-2 a los Patrulleros de San Sebastián y abrir con el pie derecho la serie, con relevo impecable de Roy Geigel y Marvin Galarza.

La acción continúa este domingo con San Sebastián en Hormigueros - 3:00 p.m. y Coamo en Salinas a las 5:00 p.m.