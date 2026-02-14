Los Toritos de Cayey alcanzaron el viernes la histórica cifra de las 1,000 victorias en la Liga de Béisbol Superior Doble A al blanquear 2-0 a los Bravos de Cidra en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas.

El encuentro formó parte de una gigantesca jornada de 17 partidos.

Freddie Cabrera y Rámesis Rosa se combinaron para dejar en cero a los Bravos con apenas cinco hits permitidos. Cabrera se apuntó la victoria con seis ponches en seis episodios, mientras Rosa se adjudicó el salvamento con tres abanicados.

Cayey se convirtió en apenas la sexta franquicia que alcanza los 1,000 triunfos en la Doble A, uniéndose a los Mulos de Juncos, Poetas de Juana Díaz, Cariduros de Fajardo, Atenienses de Manatí y Maratonistas de Coamo.

El equipo completo de los Toritos posa luego de convertirse en el sexto en la historia de la Doble A con 1,000 triunfos, junto a Juncos, Juana Díaz, Fajardo, Manatí y Coamo. ( Suministrada )

En la misma sección, los Pescadores del Plata de Comerío dejaron en el terreno 1-0 a los Polluelos de Aibonito con hit de oro de Pedro Crespo en la décima entrada. En ese encuentro, Kevin Millet conectó el hit 400 de su carrera con sencillo en el cuarto episodio ante los envíos del lanzador Luis Berríos. Es el segundo triunfo consecutivo de los comerieños dejando en el terreno a su oponente.

También, los Criollos de Caguas blanquearon 4-0 a los Próceres de Barranquitas con ocho ponches en seis entradas de Jason García.

En los interseccionales del Noroeste y Suroeste, los Patrulleros de San Sebastián mejoraron a 4-0 al blanquear 4-0 a los Cardenales de Lajas, con siete ponches en 5.2 entradas del derecho Anthony Borrero. Además, los Cafeteros de Yauco se colocaron con marca de 3-0 al vencer 9-4 a los Navegantes de Aguada con seis entradas de Julio Morales y un brillante salvamento de Javier Santos, quien tiró tres episodios en blanco.

Por su parte, los Libertadores de Hormigueros blanquearon 9-0 a los Petroleros de Peñuelas con nueve ponches en siete entradas de Omar Meléndez. En Sabana Grande, los Petateros ganaron de forma sensacional 4-3 ante los Tiburones de Aguadilla, con jonrón de Jessy de la Cruz en la novena entrada.

En otro resultado, los Piratas de Cabo Rojo doblegaron 9-6 a los Fundadores de Añasco con tres carreras remolcadas de Félix Ponce.

En el Sur, los Potros de Santa Isabel ganaron de forma dramática 11-9 con grand slam de Jomar Torres en la parte baja del décimo episodio. En total, fueron dos los cuadrangulares conectados por Torres en el encuentro, con siete carreras impulsadas. Mientras, los Peces Voladores de Salinas superaron 9-6 a los Brujos de Guayama.

En el Norte, los Arenosos de Camuy superaron 12-6 a los Tigres de Hatillo en 11 entradas, en el primer juego de la Doble A en el Estadio Félix Mantilla de Isabela. Fernando Cabrera ponchó a 13 en 8.1 episodios sin decisión por Camuy y estuvo a ley de dos outs de completar el ‘no hit-no run’. Un doblete impulsor de Alexis Pantoja en la novena entrada, con uno retirado, esfumó la hazaña.

En Utuado, los Industriales de Barceloneta vencieron 11-7 a los Montañeses con cinco entradas de Edgar Morales.

En los cruces del Este y Sureste, los campeones defensores Mulos de Juncos respondieron con sólida blanqueada 10-0 sobre los Cariduros de Fajardo en la victoria número 60 del estelar zurdo Luis Cintrón, quien lanzó seis entradas.

En otro resultado, los Cariduros de Fajardo remontaron para ganarle 6-3 a los subcampeones Leones de Patillas, mientras los Jueyeros de Maunabo superaron 6-3 a los Cocoteros de Loíza con seis entradas en blanco de Jomar Huertas, quien ponchó a cinco.

Entretanto, los Artesanos de Las Piedras apabullaron 10-2 a los Grises de Humacao con nueve ponches y seis episodios en cero de Adalberto Flores.

En la Metro, los Guardianes de Dorado hicieron tres carreras en la novena entrada para ganarle 3-2 a los Gigantes de Carolina, con relevo dominante de Pedro Rodríguez en 1.2 entradas.

Fueron suspendidos por lluvia los juegos Cataño en Guaynabo, Vega Alta vs. Vega Baja, Yabucoa en Río Grande y Florida en Manatí.