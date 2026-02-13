Glendale, Arizona. Shohei Ohtani ha sido cinco veces All-Star, cuatro veces Jugador Más Valioso, dos veces ganador de la Serie Mundial y campeón del Clásico Mundial de Béisbol, lo que le confiere un brillante currículum beisbolístico que ningún jugador actual puede igualar.

¿El único gran honor que no ha ganado? Un premio Cy Young.

Dada su trayectoria, no sería de extrañar que la estrella japonesa de doble sentido añadiera ese trofeo a su colección en 2026.

“Creo que es justo decir que espera estar en la conversación del Cy Young”, dijo el viernes el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Sólo queremos que esté sano, que empiece, y todos los números y las estadísticas se encargarán de sí mismos”.

PUBLICIDAD

Cue the trumpets ... it's almost time to enjoy the Sho!



Edwin Díaz and Shohei Ohtani are getting warm in Dodger Blue 👀 pic.twitter.com/nNFO5ebQOc — MLB (@MLB) February 13, 2026

“Pero, hombre, este tío es un trabajador muy disciplinado y espera lo máximo de sí mismo”.

Apenas 105 días después de que los Dodgers se convirtieran en los primeros campeones consecutivos de la MLB en un cuarto de siglo -venciendo a los Toronto Blue Jays en un emocionante séptimo partido-, Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y el resto de lanzadores y receptores del equipo realizaron el viernes su primer entrenamiento de primavera en Camelback Ranch.

Ohtani espera ser un jugador a tiempo completo, de dos vías, por primera vez desde 2023. Una lesión en el codo lo mantuvo alejado del montículo durante la temporada 2024 y volvió a lanzar a mediados del año pasado, yendo 3-0 con un ERA de 4.43 en la postemporada para ayudar a los Dodgers a capturar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

Roberts dijo que una pretemporada sin lesiones, en la que pudo centrarse en el descanso, la recuperación y la fuerza, debería hacerle aún más formidable en el montículo esta temporada.

“Parece fuerte, pero sin demasiada masa”, dijo Roberts. “Viéndole lanzar, viéndole correr, su cuerpo se mueve bien. Creo que está en un punto dulce”.

Edwin Diaz and Kiké Hernández have reunited at Spring Training.



Both were last teammates during the 2023 World Baseball Classic for Team Puerto Rico and now they’re on the Dodgers.



Love to see it 🔥



📸: Trabuqueando/X pic.twitter.com/cudimQGJsw — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 12, 2026

Ohtani, de 31 años, desayunó y rió con sus compañeros de equipo en el clubhouse antes de su sesión de bullpen, totalmente cómodo en lo que ahora es un entorno familiar. Comienza su tercera temporada con la franquicia que le ha ayudado a convertirse en el mayor fenómeno del béisbol en décadas.

“Por fin pude tener una temporada baja normal”, dijo Ohtani. “Aunque la temporada baja fue bastante corta, pensé que era algo bueno”.

PUBLICIDAD

Ohtani dijo que llegó a Camelback Ranch a principios de mes y que el bullpen del viernes -que según él fue bien- fue su tercero de la primavera. El objetivo es lanzar prácticas de bateo en vivo la próxima semana antes de partir para unirse al Equipo de Japón en Tokio, donde jugará en el Clásico Mundial de Béisbol.

New Dodgers closer Edwin Diaz just threw his first bullpen with the team.



We’re counting down the days until we hear those trumpets at Dodger Stadium 🎺 pic.twitter.com/uognSOlRH3 — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 13, 2026

No lanzará para Japón en el CMB, sino que se centrará únicamente en su trabajo en el plato.

Roberts dijo que mantener a Ohtani fuera del montículo en el CMB fue una decisión de colaboración que se centró en su salud a largo plazo.

“Por mucho que la gente piense que no es humano, sigue siendo un ser humano que ha tenido dos cirugías importantes”, dijo Roberts. “Tiene una larga carrera por delante”.

Los plazos y el calendario del CMB -el equipo japonés podría jugar del 6 al 17 de marzo en dos continentes diferentes- hacen que la preparación de Ohtani para el partido inaugural de los Dodgers contra los Diamondbacks de Arizona el 26 de marzo sea todo un reto. Ni Roberts ni Ohtani estaban seguros de cómo sería su programa de lanzamientos en Japón.

Roberts dijo que está seguro de que Ohtani querrá estar listo para lanzar al comienzo de la temporada, pero que el equipo sería flexible.

Edwin Diaz at camp 👀👀 pic.twitter.com/oZJ511JujW — SleeperDodgers (@SleeperDodgers) February 11, 2026

“Es delicado”, dijo Roberts. “Sabremos más en las próximas dos semanas y veremos en qué punto está la progresión. Pero para nosotros, no va a haber ninguna línea de tiempo o línea final o línea de meta donde él tiene que estar listo “.

PUBLICIDAD

Los Dodgers llegan a la temporada como favoritos para las Series Mundiales. Volvieron a gastar mucho en el mercado de agentes libres, al conseguir al jardinero Kyle Tucker, cuatro veces All-Star, con un contrato de 240 millones de dólares y cuatro años que agravó aún más la división entre los que tienen y los que no tienen en el béisbol. Los Ángeles también contrató al relevista Edwin Díaz por 69 millones de dólares y tres años.

Díaz también lanzó un bullpen el viernes. Tuvo un ERA de 1.63 y 28 salvamentos para los Mets de Nueva York la temporada pasada.

“Los chicos están ansiosos”, dijo Roberts. “Tenemos un campamento largo, más largo de lo que hemos tenido en los últimos años. Estamos intentando que los chicos empiecen despacio y sean intencionados y metódicos. Ese es el mensaje”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.