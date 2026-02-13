Palm Beach, Florida. El comisionado de béisbol Rob Manfred es optimista de que los jugadores de las grandes ligas jugarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Manfred, que habló tras una reunión de propietarios celebrada el jueves, dijo que aún quedan asuntos por resolver con la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas antes de que esas aspiraciones olímpicas sean una realidad, pero “creo que estamos mucho más cerca de ello que la última vez que hablamos de ello”, afirmó.

El torneo de béisbol de seis naciones se disputará del 13 al 19 de julio en el Dodger Stadium. La MLB tiene previsto prolongar el parón del All-Star entre el 9 y el 21 de julio, y es probable que el All-Star Game se celebre en San Francisco el 11 de julio.

Es necesario un acuerdo con el sindicato.

“Percibo un gran impulso para jugar en Los Ángeles en 2028”, dijo Manfred. “Creo que vamos a superar esos problemas. Creo que la gente ha llegado a apreciar que los Juegos Olímpicos en suelo estadounidense es una oportunidad única de marketing para el juego. Creo que teníamos un montón de jugadores interesados en hacerlo y, ya sabes, me siento bastante bien con la idea (de que) vamos a llegar allí.”

Además, es necesario llegar a un acuerdo sobre un seguro que cubra los contratos de los jugadores durante su estancia en los equipos olímpicos.

Estados Unidos tendrá una plaza automática tanto en el torneo de béisbol como en el de softbol, y las otras dos naciones americanas que ocupen los dos primeros puestos en el Clásico Mundial de Béisbol del mes que viene obtendrán una plaza.

La MLB no permitió que los jugadores en las listas de 40 hombres participaran en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando el Nippon Professional Baseball interrumpió su temporada y Japón venció a Estados Unidos por 2-0 en el partido por la medalla de oro.

También se le preguntó a Manfred si la implicación de Casey Wasserman, el prominente hombre de negocios y agente de talentos que recientemente ha perdido clientes debido a su aparición en los archivos gubernamentales recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein, disuadiría a la liga de participar en los Juegos Olímpicos. Se negó a hacer comentarios sobre Wasserman, que es el presidente de los Juegos de Los Ángeles, diciendo: “Mire, nuestros tratos no son con Casey. Nuestros tratos son con la institución de los Juegos Olímpicos”.

Manfred sobre los Dodgers: ‘Los grandes equipos’ son buenos para el béisbol

La incorporación del jardinero estrella Kyle Tucker por parte de los Dodgers de Los Ángeles a lo que ya era una de las nóminas más altas volvió a suscitar el debate sobre si la dirección propondrá un tope salarial en la negociación colectiva de este año.

Manfred dijo que no ha habido mucho movimiento en las conversaciones sobre el límite salarial.

Tucker, el jardinero derecho considerado uno de los mejores jugadores del béisbol, es el último veterano consumado fichado por los Dodgers, que tienen tres de los ocho mejores contratos actuales por valor medio anual. Los Ángeles también fichó al cerrador Edwin Díaz para reforzar su bullpen.

“Creo que los grandes equipos siempre son buenos para el béisbol”, dijo. “Creo que con respecto a este gran equipo en particular, se sumó a lo que hemos estado escuchando de los aficionados en muchos mercados durante mucho tiempo acerca de la competitividad del juego. Pero los grandes equipos siempre son buenos para el béisbol”.

Es probable que esta primavera se inicie la negociación de un convenio laboral que suceda al que expira el 1 de diciembre.

“Estamos en el proceso de preparación”, dijo Manfred. “No hemos acordado un calendario con la MLBPA y se necesitan dos para bailar el tango, como se suele decir, pero históricamente después del día de apertura como que empezamos”.

Proceso de seguro del CMB

Manfred dijo que es probable que no haya una manera de evitar los problemas de seguros que han surgido para los jugadores contratados por la MLB que planean jugar en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes. Varias estrellas, entre ellas los puertorriqueños Francisco Lindor y Carlos Correa, quedaron fuera de las listas de sus países porque la aseguradora del CMB no los cubría.

“Nos gusta eso, cuando dicen que quieren jugar, obviamente”, dijo Manfred. “Pero luego tener un problema con el seguro y que el tipo no pueda jugar, lo reconocemos. No estoy seguro de que haya una manera de evitarlo”.

El torneo es copropiedad de la Major League Baseball y la Major League Baseball Players Association. El seguro lo proporciona National Financial Partners.

“Para que los clubes se sientan cómodos con la idea de que los chicos jueguen antes en partidos que de otro modo no jugarían, tuvimos que protegerlos económicamente”, dijo Manfred.

Cajas del entrenador

Los propietarios aprobaron un cambio en las reglas que exige que los entrenadores de primera y tercera base permanezcan en las casillas marcadas para entrenadores. Los entrenadores se han desplazado con frecuencia hacia el home, en una mejor posición para retransmitir mejor las señales del equipo defensivo que pueda recoger.

Declive de las cadenas deportivas regionales

La MLB producirá y distribuirá las retransmisiones televisivas locales de al menos 14 equipos esta temporada tras los problemas financieros de FanDuel Sports Network, de Main Street Sports Group.

“La situación de la RSN repercute en el crecimiento de nuestros ingresos, ya que su descenso es un lastre para un sector que, por lo demás, está creciendo”, declaró Manfred. “Es cierto que los mercados más pequeños se han visto más afectados que los grandes, lo que repercute en el reparto de ingresos. Dicho esto, creo que a largo plazo nuestro contenido es intrínsecamente valioso. Proporcionamos toneladas de globos oculares, y creo que cuando tengamos la oportunidad de llegar al mercado en 2028, estaremos bien.”

Manfred dijo que los 14 equipos están “probablemente ganando un poco menos de lo que ganaban con sus antiguos contratos.”

“La palabra clave es antiguo”, añade. “La razón por la que esos contratos ya no están ahí es que no eran económicos dado el cord-cutting que se está produciendo”.

Cambios en el control del equipo

Los equipos aprueban dos cambios de propietarios mayoritarios: Phil Castellini, consejero delegado de los Cincinnati Reds, sucede a su padre Tom Pohlad, consejero de los Minnesota Twins, sustituye a su hermano menor Bob.

Sobre el proceso de venta de los Padres de San Diego: “Hay un gran interés en lo que se ve como un activo realmente atractivo”.

Consejo ejecutivo

El presidente de Milwaukee, Mark Attanasio, y el propietario del control de Baltimore, David Rubenstein, fueron elegidos para formar parte del consejo ejecutivo de ocho miembros, en sustitución del socio gerente de Arizona, Ken Kendrick, y el presidente de Seattle, John Stanton. El consejo también incluye al presidente de San Francisco, Greg Johnson, y al presidente de Cleveland, Paul Dolan (cuyos mandatos expiran en 2027), así como al presidente de Miami, Bruce Sherman, y al propietario de Los Angeles Angels, Arte Moreno (2028), y al presidente de los New York Mets, Steve Cohen, y al socio gerente de los Athletics, John Fisher (2029).

Ofertas corporativas

La MLB aprobó la ampliación de su contrato con Anheuser-Busch Cos. Inc. y de los acuerdos para que Comcast Corp. y Cox Communications Inc. transmitan el paquete Extra Innings de retransmisiones televisivas fuera del mercado.

