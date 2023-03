Miami. El venezolano José Altuve considera a su compañero de equipo en los Astros de Houston, el boricua Martín ‘Machete’ Maldonado, un buen líder y un profesional.

Precisamente, esas características las volvió a demostrar Maldonado en una llamada que le hizo al venezolano para dejarle saber que, mientras dure el Clásico Mundial de Béisbol, defender los colores de sus respectivos países será la prioridad.

“Esta semana me llamó y me dijo ‘oye, ya no somos compañeros de equipo. Tenemos que representar a nuestros países’“, contó Altuve en una conferencia de prensa en el estadio Loan Depot Park de los Marlins de Miami.

PUBLICIDAD

Venezuela y Puerto Rico se enfrentan el domingo en el Loan Depot y tal vez esté Maldonado sentado en la receptoría para producir el importante primer out cuando Altuve entre a la caja de bateo para consumir su primer turno.

Altuve y Maldonado disfrutaron el campeonato de los Astros en el 2022. Han sido compañeros de equipo en dos etapas y librado batallas en las últimas cinco postemporadas, incluyendo tres series mundiales en ese periodo.

El venezolano habló de las caraterísticas que ha visto del boricua en ese periodo.

“Es un buen líder, tanto en los Astros como sé que lo será también con la Selección de Puerto Rico. Es un pelotero que hace su trabajo, mejora a su equipo. Puerto Rico también es una selección muy buena. Todos lo sabemos”, subrayó.