Muchos se preguntan por qué el receptor de los Astros de Houston, el dominicano Yainer Díaz, no está en la alineación todos los días si acumula 21 jonrones y 54 carreras impulsadas en 318 turnos.

La pregunta es legítima, sobre todo porque a sus 23 años Díaz comienza a lucir como el catcher del futuro de los Astros.

Pero parte de la respuesta está al presentar el nombre de Martín ‘Machete’ Maldonado, quien es el receptor titular de los Astros pese a que batea .189 en la temporada.

Y es que, a parte de su inteligencia manejando a los lanzadores de los Astros y controlando el corrido de bases del contrario, Maldonado no se ha quedado atrás produciendo ofensivamente y está no muy lejos de igualar su producción de cuadrangulares en una temporada, lo que es un plus.

El coach de bateo boricua de los Astros, el yabucoeño Alex Cintrón, afirmó que el naguabeño Maldonado no se ha quedado atrás para mantener la posición de titular ante la amistosa amenaza de Díaz.

“Así es”, afirmó Cintrón. “Machete es un bateador orgulloso. Es de los bateadores que más trabaja; pasa horas en su bateo y viendo videos, y está a dos jonrones de igualar su mejor temporada de 15 jonrones, aparte de que también vale que Machete ha recibo juegos perfectos, Series Mundiales”.

De hecho, recientemente, el dirigente de los Astros, Dusty Baker, balanceó su decisión de mantenerse con Maldonado como titular. Para ilustrar su respuesta, Baker utilizó rangos militares.

“Maldonado es mi general en el campo de batalla. Yainer está ahora mismo en la academia West Point aprendiendo las estrategias de guerra, por donde ya pasó Maldonado”, dijo al portal Yahoo.com.

Este es Yainer Diaz (21), el dominicano de 23 años que está luciendo como el futuro de los Astros detrás del plato. ( Tony Gutierrez )

Maldonado llegó a 13 jonrones el martes con los dos que pegó ante los Rangers. Su cifra personal de 15 cuadrangulares fue en el 2022, cuando también registró su marca personal de carreras impulsadas en una temporada con 45. En el 2023 suma 32 carreras impulsadas en 358 turnos.

Maldonado será agente libre en el 2024. Luego de esta temporada concluye un contrato de dos años y $9 millones con los Astros. Cumplió 37 años en agosto.

Cintrón desconoce los planes de los Astros con Maldonado y Díaz. Se imagina que el equipo podría repetir la combinación, con uno de los dos receptores como suplente o juegos compartidos.

Lo que conoce Cintrón son las estadísticas ofensivas de ambos receptores, que lucen de jugador estrella.

“Han producido 34 jonrones y casi 90 carreras desde la receptoría. Se han complementado bien”, dijo Cintrón.