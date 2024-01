“Éste premio lo quería ganar de verdad”.

Así dijo Edwards Guzmán en una rara expresión porque los peloteros casi nunca piensan en los premios individuales, sino en los colectivos.

Guzmán se refirió a las ganas que le tenía el premio Dirigente del Año en una temporada en que tuvo de colegas dirigentes a veteranos como Edwin Rodríguez, Mako Oliveras y debutantes del nombre de Yadier Molina, así como de un extranjero en el venezolano Willie Romero.

“Repetir el premio con la calidad de dirigentes que había, sin menospreciar la calidad del año pasado, pero la calidad era buena este año y creo que cualquiera podía ser merecedor. Pero esa competitividad lo hacía para mí más emocionante. Normalmente a mí no me gusta de hablar de premios individuales, pero este premio es especial y en verdad me lo quería ganar”, dijo.

De hecho, el premio Dirigente del Año lleva el nombre de Mako Oliveras.

Guzmán y los Gigantes llegaron segundos en la temporada regular por debajo de los Cangrejeros de Santurce. Estuvieron por momentos en primer lugar. El equipo regresó además a su segunda serie final consecutiva en la Liga de Beisbol Profesional de Puerto Rico (LBPRC).

El naranjiteño comparte sus funciones de dirigente con las de escucha de los Cubs de Chicago. También dijo que dirige el equipo de 12 años de su hijo.

Dos Dirigentes del Año en la LBPRC abren camino. Guzmán espera que sí mientras sigue haciendo sus otras funciones y se beneficia de la versatilidad.

“A veces la gente me pregunta ‘¿Tú eres dirigente, eres scout o eres dirigente de Pequeñas Ligas? Para todo hay que tener un acercamiento diferente. Lo que me motiva es que soy una persona que si hago lo mismo me aburro. El hecho de que pueda tener esa alternativas de dirigir hoy, ser escucha mañana, me ayuda”, dijo.

“Yo estoy haciendo mi parte. A veces uno quiere controlar cosas que no están de controlar para nosotros. En mi caso, trató de ser mejor cada día, ya sea dirigiendo o siendo escucha, dirigiendo a los Gigantes o en la Doble A”, agregó Guzmán, quien fue un excelente tercera base e hizo a transición a receptor.