Nueva York. Max Scherzer regresa a los Blue Jays de Toronto.

A dos semanas de los entrenamientos de primavera, el tres veces ganador del premio Cy Young ha acordado con los actuales campeones de la Liga Americana un contrato de 3 millones de dólares por un año, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones a primera hora del jueves.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico satisfactorio y no se había anunciado.

Scherzer, de 41 años, puede ganar otros 10 millones de dólares en primas por rendimiento.

La temporada pasada, la 18ª en las Grandes Ligas, Scherzer fue 5-5 con un ERA de 5.19 en 17 salidas y 85 entradas con los Blue Jays. Luego hizo tres salidas en la postemporada, venciendo a Seattle 8-2 en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de conseguir la pelota dos veces en la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

El diestro lanzó 4 1/3 entradas de una carrera en el séptimo partido y se marchó ovacionado por los aficionados de Toronto, pero los Blue Jays perdieron 5-4 en 11 entradas.

Scherzer firmó un contrato de 15.5 millones de dólares por un año con Toronto en febrero de 2025. Agente libre de nuevo este invierno, está listo para reincorporarse a los Blue Jays y proporcionar aún más profundidad a una fuerte rotación que se espera que cuente con alguna combinación de Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage, Cody Ponce, José Berríos y Eric Lauer.

“No tiene miedo de cuestionar el juego de base, la defensa o el ataque. Él todavía piensa que es nuestro mejor corredor de base en el equipo desde sus días con los Nacionales”, dijo el gerente de los Blue Jays John Schneider sobre Scherzer el otoño pasado. “No tiene miedo de ir más allá. No tiene miedo de ser curioso. No tiene miedo de compartir cosas por las que ha pasado que quizás yo no he pasado”.

Scherzer ha ganado dos títulos de la Serie Mundial, con Washington en 2019 y Texas en 2023. El ocho veces All-Star tiene 221-117 con una ERA de 3,22 para los Diamondbacks, Tigers, Nationals, Dodgers, Mets, Rangers y Blue Jays.

Ocupa el undécimo puesto en la lista con 3,489 strikeouts, 20 menos que Walter Johnson, miembro del Salón de la Fama.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.