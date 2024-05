Anaheim. Mike Trout decidió que someterse a una cirugía para reparar un menisco roto en la rodilla izquierda era una mejor alternativa que posponer el procedimiento y limitarse a funciones de bateador designado durante el resto de la campaña.

“Era una opción que se planteó. Habría consistido simplemente en mantener el nivel de dolor en esto”, dijo el toletero estelar de los Angels de los Ángeles, antes del juego del jueves ante los Royals de Kansas City. “El día en que me hicieron la resonancia magnética yo sentía mucho dolor. Habría sido muy difícil soportar eso por el resto del año”.

Trout ha tenido además dificultades cuando ha fungido como bateador designado. En 1,18 duelos, ha sido bateador designado sólo 81 veces, con un promedio de .214.

El pelotero, marginado por una lesión grave por cuarta temporada consecutiva, desconoce cuándo sufrió la más reciente. El dolor de rodilla empeoró el 29 de abril, durante un encuentro ante los Phillies de Filadelfia.

Al día siguiente, una resonancia magnética reveló la ruptura. Trout se sometió a una intervención quirúrgica el viernes pasado, cuando los Angelinos comenzaron una gira de seis visitas.

“No fue una jugada particular la que causó la lesión. Sentí un poco de dolor y al día siguiente me levanté sin poder caminar”, relató.

Los peloteros que han sufrido lesiones similares y han ido al quirófano se recuperan en un promedio de entre cuatro y ocho semanas. Sin embargo, no se ha fijado un cronograma para Trout.

El astro dijo que lo único que ha podido hacer después de la operación es estiramientos y algunos ejercicios para tratar de fortalecer el cuádriceps y la zona que lo rodea.

Tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de Major League Baseball (MLB), Trout tenía 10 cuadrangulares en el momento de la lesión.

Bateaba además para .220 con 14 impulsadas y seis robos.

“Es duro, porque me sentí realmente bien (en el comienzo de la temporada), pero estas cosas pasan. Hago todo lo que puedo por volver al terreno”, indicó. “Quiero regresar lo más pronto posible, pero no quiero precipitar esto”.