Little League de Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe informó este lunes el fallecimiento de Manuel “Bebé” González Correa, directivo y árbitro destacado del programa de béisbol, a los 51 años.

“El torneo celestial necesitaba un director de torneo fuera de liga, y por eso ha sido llamado al torneo celestial. Siempre serás honrado y recordado por la familia de Little League de Puerto Rico, Latinoamérica y del Caribe”, expresó en declaraciones escritas Carlos R. Pagán Colón, director de Latinoamérica de Little League.

Desde 1996, González Correa formó parte activa del programa, iniciándose como jugador y destacándose como árbitro gracias a su conocimiento del reglamento.

Su entrega lo llevó a ocupar, desde 2004, el rol de director de árbitros de Puerto Rico, posición desde la cual elevó los estándares del arbitraje y se convirtió en mentor de generaciones de jóvenes y adultos.

El liderazgo de González Correa también dejó huella en la organización de torneos locales, donde estuvo a cargo del programa Big League Torneo Antonio Vázquez Urdaneta en su fase regular y la preparatoria, Torneo Willie Ronda.

Su primera participación internacional como árbitro ocurrió en Colombia en 1998, marcando el inicio de una trayectoria que lo llevó a representar con honor y orgullo a Puerto Rico en los escenarios más importantes. A lo largo de su carrera arbitral, participó en múltiples Series Latinoamericanas y del Caribe, y alcanzó uno de los mayores honores del programa al trabajar en la Serie Mundial de Little League en Williamsport en 2004.

“Fue el vivo ejemplo de los pilares que sustentan a Little League: empatía, respeto, trabajo en equipo, lealtad, amor y pasión. Su calidad humana, su liderazgo inspirador y su compañerismo lo convirtieron en una figura admirada dentro y fuera del terreno”, manifestó por su parte Zilkia Rivera, presidenta de Little League Puerto Rico.

“La familia de Little League Puerto Rico extiende su más sincero pésame a sus familiares, amigos y a todos los que tuvieron el privilegio de compartir con él”, puntualizó Rivera.

Los datos sobre los actos fúnebres se anunciarán próximamente.