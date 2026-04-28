El boricua Alex Cora fue despedido como entrenador de los Red Sox de Boston durante el fin de semana.

Esa noticia podría haber llegado de cualquiera de los tres mercados principales.

Los Red Sox ganaron dos de tres partidos en Baltimore, pero siguen en el último puesto de su división con 11-17. Los Mets de Nueva York han estado incluso peor, anotando una carrera el domingo mientras eran barridos en un doble partido en casa contra el humilde Colorado. Los Mets han perdido 15 de sus últimos 17 para caer a 9-19.

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Y de hecho tienen compañía en el sótano de la División Este de la Liga Nacional, porque los Phillies de Filadelfia han perdido 11 de 12 y tienen el mismo récord de 9-19.

El entrenador de los Mets, Carlos Mendoza, seguía trabajando el domingo por la noche, al igual que Rob Thomson, de Filadelfia. Y estos tres grandes equipos pueden consolarse con la idea de que es difícil salir de la competición antes de finales de abril, si tienes suficiente talento para recuperarte.

Ahora mismo, FanGraphs sigue dando a los Red Sox un 34% de posibilidades de llegar a los playoffs, y a los Phillies y los Mets un 33% cada uno. Eso significa que hay una posibilidad decente de que uno de esos tres equipos dé la vuelta y llegue a la postemporada.

Pero hasta ahora esta temporada ha sido nefasta para cada uno de ellos. Los Mets y los Phillies tienen los dos peores diferenciales de carreras del béisbol, y Nueva York no podrá contar con el campocorto boricua Francisco Lindor durante al menos unas semanas debido a una lesión en la pantorrilla. Eso no ayudará a un ataque que ha anotado el menor número de carreras del béisbol.

Ace Zack Wheeler finalmente hizo su 2026 debut para Filadelfia el sábado, y los Phillies rompió una racha de 10 partidos, pero una derrota el domingo los bajó a 10.5 juegos detrás del primer lugar Atlanta.

Los Red Sox están un poco más cerca del primer lugar, detrás de los Yankees por solo siete, pero su diferencial de carreras (-11) parece tolerable solo por una victoria de 17-1 el sábado en la que los Orioles trajeron a un jugador de posición para lanzar durante una novena entrada de 10 carreras.

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El próximo mes es crítico para estos tres equipos. Si siguen jugando así hasta el Memorial Day, puede que sea demasiado tarde para remontar.

Hora de preguntas y respuestas

Tanto el promedio de bateo más bajo de la Liga Nacional como la efectividad más alta -entre los jugadores elegibles- pertenecen a miembros de los Phillies. ¿Quiénes son?

Alec Bohm tiene un promedio de bateo de .143 y Jesús Luzardo una efectividad de 6.91.

Horario poco favorable

Los Brewers de Milwaukee tuvieron que enfrentarse a los ganadores del Premio Cy Young del año pasado en partidos consecutivos el jueves y el viernes. Tarik Skubal subió al montículo por Detroit contra Milwaukee, y los Tigers finalmente ganaron 5-4 con un jonrón de Spencer Torkelson.

Luego, Paul Skenes mantuvo un juego perfecto hasta la séptima entrada contra los Brwers en un partido que Pittsburgh ganó 6-0.

Peleas

El duelo de lanzadores más sorprendente de la semana quizás ocurrió el domingo, cuando los Nationals y los White Sox jugaron nueve entradas sin permitir carreras antes de que Washington ganara 2-1 en la décima entrada.

Los Nationals promedian 5.38 carreras por partido, la cuarta mayor cantidad en las Grandes Ligas. Han permitido 5.9, la segunda mayor cantidad en el béisbol. De hecho, Washington lideraba las Mayores tanto en carreras anotadas como en carreras permitidas antes del partido del miércoles.

Se esperaba que el pitcheo fuera malo. La ofensiva ha hecho que el equipo sea entretenido gracias a James Wood (10 jonrones), CJ Abrams (OPS de .897) y un buen comienzo de Joey Wiemer (promedio de .320).

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En 14 de los 29 partidos de Washington, al menos un equipo ha anotado ocho carreras.

Actuación de la semana

Kyle Harrison, de Milwaukee, ponchó a 12 bateadores en seis entradas de un solo hit en la victoria del domingo por 5-0 sobre Pittsburgh. Esto impidió que los Pirates barrieran una serie en Milwaukee por primera vez desde 2016.

Regreso de la semana

Kansas City perdía por tres carreras con dos outs y las bases vacías en la parte baja de la novena entrada, pero logró empatar el partido el domingo contra los Angels de Los Ángeles. Los Royals finalmente ganaron 11-9 en 10 entradas.

Los Angels llegaron a tener una ventaja de 6-0 en la quinta entrada, y de 8-5 en la novena antes de que un triple de Vinnie Pasquantino, un sencillo productor de Salvador Pérez y un jonrón de dos carreras del jugador de ascendencia boricua Jac Caglianone llevaran el partido a entradas extra. La probabilidad de victoria de Kansas City era del 0.5%, según Baseball Savant .

Los Royals estaban a punto de perder su último out en la décima entrada cuando el jonrón de tres carreras de Lane Thomas les dio la victoria.