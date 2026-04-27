Lejos de que el despido del boricua Alex Cora como dirigente de los Red Sox de Boston marque un retroceso en su carrera, el historiador puertorriqueño de béisbol Jossie Alvarado aseguró que el piloto no permanecerá mucho tiempo fuera del dugout.

Alvarado sostuvo que la pausa será breve -relativamente hablando- por el calibre y el liderazgo de Cora.

El mánager boricua fue despedido por la gerencia bostoniana el pasado sábado, horas después de una victoria 17-1 sobre los Orioles de Baltimore. Después del triunfo, Boston presentaba marca de 10-17, en el último puesto en la División Este de la Liga Americana. Al volverle a ganar el domingo a los Orioles, colocaron su foja en 11-17, aún en el sótano.

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“Los que conocen del juego dicen que no va a estar mucho tiempo fuera de ser contratado. Y cuando hablo de mucho tiempo, no estoy hablando de una o dos semanas, estoy hablando de un año”, expresó Alvarado.

“Todo va a ser decisión de él”, agregó.

Alex Cora ( David J. Phillip )

El conocedor mencionó la posibilidad de que surja una oportunidad incluso antes de ese año debido a la relación del boricua con ejecutivos como Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies de Filadelfia. Los Phillies también firman un arranque desastroso en el último puesto de la División Este de la Liga Nacional, empatados con los Mets de Nueva York con récord negativo de 9-19.

Cora, campeón de la Serie Mundial 2018, salió de Boston junto a varios miembros de su cuerpo técnico, incluyendo al coach de bateo Peter Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca Ramón Vázquez, el asistente de bateo Dillon Lawson y el coach de estrategia ofensiva Joe Cronin. El equipo reasignó a Jason Varitek, mientras que el coach de primera base José David Flores se mantiene en funciones.

Pese a la salida, el dirigente cagüeño tiene un contrato vigente hasta 2027 con Boston, tras firmar en julio de 2024 una extensión de tres años y $21.75 millones.

Para Alvarado, el resume de Cora es más que suficiente para sostener su valor en el mercado.

“Es una persona de béisbol, que desde que está jugando pequeñas ligas ha sido ganador. Y se ha rodeado de gente que ha triunfado en diferentes en aspectos de la vida. Cuando él lleva eso al juego, demuestra que es un gran líder. Nadie puede dudar en el conocimiento que tiene del juego”, comentó.

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El año de su debut como estratega en 2018, los Red Sox ganaron 108 juegos de temporada regular, lo que se convirtió en un récord de franquicia. Cora concluyó su tiempo en Boston con foja positiva de 620-541.

Más allá de los números, Alvarado manifestó que el peso de su reputación dentro del juego le jugará a su favor.

“Estamos hablando de un dirigente que ha demostrado que es líder y que sobre todo tiene buenas relaciones con los gerentes generales y los dueños de todos los equipos de Grandes Ligas”, dijo.

“Eso es muy importante a la hora de de tú evaluar si el tipo va a tener trabajo”, añadió.

Coinciden con Alvarado

Las palabras de Alvarado son respaldas por expresiones separadas de figuras actuales de las Mayores. El dirigente de los Mets, Carlos Mendoza, fue uno de los que se pronunció tras el despido de Cora.

“Nunca se sabe, especialmente en este negocio… Tengo mucho respeto por él, lo considero uno de los mejores mánagers de la liga", expresó Mendoza.

De hecho, Aaron Boone, estratega de los Yankees de Nueva York, y quien fue el contrincante directo de Cora reconoció la capacidad del boricua.

“Alguien del calibre de Alex en el juego, siendo un rival de división y nuestro principal rival, obviamente nos tomó por sorpresa”, dijo Boone.

Dentro del propio clubhouse de Boston también hubo reacciones. El torpedero Trevor Story señaló que la decisión de la gerencia genera interrogantes sobre el rumbo del equipo. Desde el domingo, la novena está bajo la dirección interina de Chad Tracy, quien se desempeñaba como el mánager del filial Triple-A.

Trevor Story, Alex Cora y el árbitro CB Bucknor. ( Carolyn Kaster )

El abridor Garrett Crochet, de otro lado, expresó que el pobre desempeño de los jugadores de Boston provocó la salida de la mayoría de los miembros del cuerpo técnico.

“Hemos estado jugando fatal, y da la sensación de que esos tipos pagaron el costo de nuestro propio crimen”, sentenció.