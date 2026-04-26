El boricua Alex Cora pareció afrontar con calma su despido como dirigente de los Red Sox de Boston. O, al menos, así lo dejó ver a Primera Hora .

“I’m happy (Estoy feliz). Eso es todo lo que tengo que decir”, se limitó a expresar Cora a este medio en un corto intercambio de mensajes de texto.

La franquicia anunció la salida del piloto cagüeño, de 50 años, el sábado, apenas horas después de una contundente victoria 17-1 sobre los Orioles de Baltimore. Boston presenta marca de 10-17, en el último puesto en la División Este de la Liga Americana, lo que terminó tomando peso para que la gerencia prescindiera de sus servicios y de algunos otros miembros del cuerpo técnico.

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La novena bostoniana también salió del coach de bateo Peter Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca y puertorriqueño Ramón Vázquez, el coach asistente de bateo Dillon Lawson y el coach de estrategia ofensiva Joe Cronin. Además, el equipo reasignó a Jason Varitek, mientras que el coach de primera base, el boricua José David Flores, permanece en funciones.

El equipo estará bajo la dirección interina de Chad Tracy, quien se desempeñaba como el mánager del filial Triple-A.

Cora estaba bajo contrato hasta 2027 tras firmar en julio de 2024 una extensión de tres años y $21.75 millones. Así las cosas, todavía tiene un salario garantizado por cobrar, que fluctúa entre los $12 millones y $13 millones.

Más allá del abrupto final, Cora escribió una historia en Boston. El año de su debut como estratega en 2018, los Red Sox ganaron 108 juegos de temporada regular -un récord de franquicia-, vencieron a los Yankees de Nueva York en una serie de playoffs y luego a los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Boston después derrotó a los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos para conquistar la Serie Mundial.

El dueño de Boston, John Henry, reconoció el impacto del boricua a través de un comunicado.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Red Sox en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud. Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del terreno de tantas maneras importantes”, pronunció Henry.

“Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Medias Rojas desde el día que llegó. Quiero agradecer a Alex, a nuestros coaches y a sus familias por todo lo que le han dado a esta organización. Han sido parte de este club de una manera que va más allá del terreno, y siempre tendrán nuestro respeto y gratitud”, sentenció el propietario.