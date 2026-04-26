Los Red Sox de Boston ya tienen el reemplazo de Alex Cora.

Chad Tracy, quien había estado dirigiendo al equipo afiliado Triple-A Worcester, se desempeñará como dirigente interino anunció el equipo.

El boricua, quien condujo a la novena bostoniana al campeonato de la Serie Mundial y a un récord de la franquicia de 108 victorias en la temporada regular en 2018, fue despedido el sábado.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Medias Rojas en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud. Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del terreno de tantas maneras importantes”, dijo el dueño John Henry en un comunicado.

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El equipo hizo el anuncio el sábado después de una victoria por 17-1 en Baltimore sobre los Orioles que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas —incluida una barrida de tres juegos en Fenway Park por parte del acérrimo rival, los Yankees de Nueva York.

Los Medias Rojas tienen marca de 10-17 esta temporada y están en el último lugar de la División Este de la Liga Americana.

El equipo indicó que también se separará de cinco integrantes del cuerpo técnico: el coach de bateo Peter Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca Ramón Vázquez, el coach asistente de bateo Dillon Lawson y el coach de estrategia de bateo de las Grandes Ligas Joe Cronin.

El coach de planificación de juego y prevención de carreras Jason Varitek, el receptor de tres de los cuatro títulos de Serie Mundial de la franquicia en este siglo, ha sido reasignado a un puesto no especificado dentro de la organización.

Una relación de muchos años

Un infielder de poco poder ofensivo que pasó poco más de tres temporadas en Boston como jugador, ganando la Serie Mundial de 2007 con el uniforme de los Medias Rojas, Cora era coach de banca de los Astros cuando lo ganaron todo en 2017. Los Medias Rojas lo contrataron para reemplazar a John Farrell, dándole a Cora su primer trabajo como dirigente en las Grandes Ligas.

En su primera temporada, los Medias Rojas ganaron 108 juegos de temporada regular, vencieron a los Yankees en una serie de playoffs y luego a los Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Boston después derrotó a los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos para conquistar un cuarto título de Serie Mundial en 15 años.

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Los Medias Rojas terminaron terceros en el Este de la Liga Americana la temporada siguiente, perdiéndose los playoffs por primera vez en cinco años. Luego, durante la temporada baja, The Athletic informó que Cora había sido un cabecilla de un esquema ilegal de robo de señas con los Astros durante su temporada de campeonato.

Tras una investigación de las Grandes Ligas, los Medias Rojas y Cora acordaron que debía hacerse a un lado; Ron Roenicke lo reemplazó, tomando el mando de un equipo que pronto realizaría una descarga salarial que se deshizo del Jugador Más Valioso de la Liga Americana 2018 Mookie Betts junto con el lanzador David Price. Después de un último lugar en la temporada 2020 acortada por la pandemia, Roenicke fue despedido y Cora regresó.

Los Medias Rojas llegaron de nuevo a los playoffs en su primera temporada de regreso, venciendo a los Yankees en el juego de comodín de la Liga Americana y a Tampa Bay en una Serie Divisional para llegar a la SCLA, donde perdieron ante los Astros.

Boston no ha ganado una serie de playoffs desde entonces, terminando último en años consecutivos antes de regresar a la postemporada la temporada pasada y perder ante los Yankees en la ronda de comodín.

En total, Cora tuvo marca de 620-541 como mánager de los Medias Rojas.

“Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Medias Rojas desde el día que llegó. Quiero agradecer a Alex, a nuestros coaches y a sus familias por todo lo que le han dado a esta organización. Han sido parte de este club de una manera que va más allá del terreno, y siempre tendrán nuestro respeto y gratitud”, dijo el comunicado de Henry.

Chad Epperson, quien había estado dirigiendo al equipo afiliado Doble-A Portland del club en la Liga del Este, se desempeñará como coach interino de tercera base. Collin Hetzler, quien había sido el coach de bateo de Worcester, se unirá al cuerpo de coaches de bateo de las Grandes Ligas en Boston.