El exjugador de Grandes Ligas y dirigente de los Red Sox de Boston, Alex Cora, habría sido despedido por la organización tras el pobre desempeño del equipo en el inicio de la actual temporada, según reportó Jeff Passan, de ESPN.

La tropa de Boston que tiene marca de 10-17 también habría cesanteado al entrenador Peter Farse, al boricua Ramón Vázquez, quien se desempeñaba como coach de la banca, y al coordinador ofensivo y también exrecpetor de la novena, Jason Varitek.

De ser cierta la información, Cora, de 50 años y quien estuvo ocho temporadas al frente de Boston, se marcha con un récord de 619-541, además de haber llevado al equipo a ganar la Serie Mundial en el 2018.

Cora militó 11 temporadas como jugador en las Mayores (1998 al 2011), tres de estas con los Red Sox, durante las cuales disputó tres series mundiales, una de estas (la del 2007) con Boston.

Tras su retiro como jugador, fue coach de los Astros de Houston en el 2017 y dirigente de Boston desde el 2018 al 2019, y volvió a ocupar la posición en el 2021, hasta el presente.