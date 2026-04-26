Menos de 24 horas después de que los Medias Rojas de Boston despidieran sorpresivamente al dirigente Alex Cora y a cinco miembros de su cuerpo técnico, el infielder Trevor Story dijo que el camino a seguir del club no está claro.

“Obviamente, está un poco en el aire cuál es la verdadera dirección”, dijo el dos veces All-Star el domingo por la mañana antes de una final de serie contra los Orioles de Baltimore. “Esas son conversaciones que hay que tener. Se tendrán hoy y en adelante también”.

Los Medias Rojas despidieron oficialmente a Cora el sábado por la noche después de un comienzo de 10-17 en su octava temporada al frente del club, incluyendo una vergonzosa barrida de tres partidos en casa ante los Yankees de Nueva York a principios de esta semana.

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El director general de béisbol, Craig Breslow, explicó el primer despido en temporada de un entrenador de Boston desde 2001 sugiriendo que mostraba el compromiso con la temporada actual.

“Realmente se reduce a la creencia que tenemos en los jugadores, y la creencia que tenemos en el grupo para lograr lo que nos proponemos”, dijo Breslow el domingo. “Actuando hoy, nos da 135 partidos por delante, casi una temporada completa de carrera, para aprovechar este nuevo comienzo”.

Pero Story, en la quinta temporada de un acuerdo de seis años y $140 millones, es una excepción en un roster joven que ha canjeado a estrellas como Mookie Betts, Chris Sale, Xander Bogaerts y Rafael Devers en los años desde que Cora guió a Boston a un título de la Serie Mundial 2018 en su primera temporada.

Los Red Sox sólo han llegado a dos postemporadas desde entonces, y sólo una desde la llegada de Story, cuando alcanzaron el wild-card en 2025.

“Vine aquí para ganar y vine aquí para tener éxito”, dijo Story, de 33 años, quien está entre los bateadores de Boston que luchan con un promedio de .198, dos jonrones y 17 carreras impulsadas. “Y tuvimos un destello de eso el año pasado. Estamos buscando construir sobre eso. Obviamente no ha sido un gran comienzo. Pero sí, hay que aclarar algunas cosas, en mi opinión”.

Breslow y el gerente interino Chad Tracy hablaron con el equipo durante aproximadamente ocho minutos en una reunión el domingo por la mañana que también incluyó al propietario John Henry y al presidente del equipo Sam Kennedy, según el relevista Garrett Whitlock. Los jugadores no hablaron durante la reunión.

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“Hablaron. Sí, hablaron”, dijo Story. “Simplemente hay que tener más conversaciones. Yo no diría que fue satisfactoria”.

Ante los periodistas, Breslow y Kennedy indicaron que se trataba de una decisión impulsada por las operaciones de béisbol después de que el club hubiera tenido unos resultados especialmente malos en la ofensiva.

La victoria 17-1 sobre Baltimore el sábado detuvo una mala racha de cuatro partidos.

“En última instancia, la responsabilidad del rendimiento en el terreno de juego recae sobre mí como líder de las operaciones de béisbol”, dijo Breslow. “Pero también lo hace la responsabilidad de hacer todo lo que pueda y la organización pueda para encontrar soluciones. Y ahora mismo sentimos que este cambio, estos cambios estaban justificados.”

Kennedy dijo que Breslow “ha tomado varias decisiones y recomendaciones audaces”.

“Y ésta era una de ellas y la apoyamos plenamente”, dijo.

Henry permaneció en Baltimore el domingo, pero no se dirigió a los medios de comunicación.

“Creo que es evidente por su presencia aquí que ha sido una decisión tomada en colaboración (con Henry)”, dijo Kennedy.

Tracy debuta como entrenador en la MLB tras seis temporadas al frente de Triple-A Worcester. Hijo del veterano Jim Tracy, reconoció la delicada dinámica de su oportunidad.

“Estoy en la línea de sentarme aquí con todos vosotros en este momento, pero también reconozco que la relación con algunas de las personas que ya no están aquí era fuerte”, dijo Tracy. “Y también sabes que eso es, en muchos sentidos, así es como algunos de los jugadores se sienten también. Así que, emocionados, ¿verdad? Pero también honrando a la gente que estuvo antes que yo y que fueron mis mentores”.

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Story alabó la “mente beisbolera” de Tracy, pero estaba claro que aún estaba emocionado por el despido de Cora.

“Nos cubría las espaldas todos los días”, dijo Story. “Era muy sincero con los jugadores, recibía balas por nosotros y hacía todo lo que se puede pedir y más como entrenador. No puedo expresar lo agradecido que estoy por haber jugado para él. Sí, siento amor por ese tipo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.