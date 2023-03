Han pasado cinco años y ya es un recuerdo vago ver a Neftalí Soto defendiendo la tercera base en el estadio Hiram Bithorn con los colores blanco y azul de los Cangrejeros de Santurce.

Ha pasado mucho tiempo, ciertamente, reconoció el jugador de 34 años, quien se fue a jugar desde entonces a Japón, luego de 15 temporadas en el béisbol de Puerto Rico y Estados Unidos.

Logró establecerse allá y ahora regresa, al llamado de Puerto Rico y a gusto con la experiencia que está viviendo.

“Me va súper bien allá y estoy contento de estar aquí. Son tremendos muchachos, tremendo equipo y volver a jugar pelota en Estados Unidos me llena de emoción”, dijo el manatieño. “No había jugado con los muchachos desde que jugué con Christian (Vázquez) y Javy (Báez) en Santurce. Y la última vez que puse a una camiseta fue en una Serie del Caribe (2017) y fue emocionante. No me quiero imaginar cómo será ahora”.

Soto proyecta como primera base y bateador designado de Puerto Rico en el Clásico.

Cuando concluya el Clásico, Soto comenzará su sexta temporada con el equipo de Yokohama. Ha dado un promedio de 26 jonrones por temporada y un máximo de 45, siendo esa cifra en el 2017.

Personalmente, Soto dijo que se ha acostumbrado a la cultura japonesa, la de disciplina, respeto y limpieza.

Dijo que Japón juega un béisbol que venera el bateo de contacto, algo así como el del legendario Ishiro Suzuki. Y agregó que es un béisbol que tiene también espacio para el poder, como el que está demostrando Shohei Ohtani en Estados Unidos.

“Allá se juega mucho contacto y los japoneses tienen buena coordinación para darle a la bola y dan muchos hits. Pero a los extranjeros nos llevan a dar jonrones, pero yo me enfoco en batear bien, como lo se hacer”, dijo.

Soto contó que la sexta temporada será su última de un contrato multianual con el equipo de Yokohama y agregó que desea permanecer con el equipo si tiene la oportunidad para hacerlo.

Pero agregó que está abierto a regresar a Estados Unidos si surge una buena oportunidad.

“A mí me encantaría quedarme en el equipo en donde estoy; ya son seis años. Pero esto es un negocio y tengo las puertas abiertas a regresar a Estados Unidos”, dijo.

Soto, aquí llegand al plato luego de un cuadrangular en su última representación con Puerto Rico en el 2017. ----- ( JUAN LUIS MARTINEZ )

Soto estuvo dos veces en las Grandes Ligas con los Reds de Cincinnati en el 2013 y 2014. En Puerto Rico jugó por última vez en el 2017. Dejó una buena impresión al batear .375 con dos cuadrangulares y cinco impulsadas en la Serie del Caribe de ese año.

“Uno nunca sabe si puedo volver. Seré agente libre este año y nunca cierro las puertas”, dijo.