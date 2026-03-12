Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

--------

La victoria de República Dominicana sobre Venezuela 7-5 la noche del miércoles en el loanDepot Park de Miami terminó de definir los cruces de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El triunfo dominicano cerró la fase de todos los grupos y confirmó los últimos dos rivales entre los ocho equipos que seguirán en la lucha por el campeonato del certamen.

Apenas una hora antes ya comenzaba a tomar forma la segunda ronda con el triunfo de Italia frente a México.

PUBLICIDAD

Con el panorama claro, los cuartos de final comenzarán este viernes sin margen de error debido a que es un partido de muerte súbita, en el que el ganador avanza a las semifinales. En el primer partido se enfrentará Corea del Sur contra República Dominicana a las 6:30 p.m. en Miami.

Los dominicanos aseguraron su pase como primeros del Grupo D con marca perfecta de 4-0, mostrando la mejor ofensiva colectiva del torneo con .313. Su OPS fue de 1.130.

Corea del Sur, en cambio, avanzó como segundo del Grupo C con récord de 2-2, convirtiéndose en la única novena de esta ronda que llega con dos derrotas en la fase de grupos.

The #WorldBaseballClassic bracket is set heading into the quarterfinals! pic.twitter.com/Jmh1PkOd9s — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Más tarde, a las 8:00 p.m., Estados Unidos se medirá a Canadá en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

La selección estadounidense clasificó como segunda del Grupo B con marca de 3-1 tras sufrir una sorpresiva derrota ante Italia el martes.

De acuerdo con una publicación del columnista Jon Heyman en su cuenta de X, el Team USA incorporó a su cuerpo de lanzadores a Will Vest, Tyler Rogers y Tim Hill, mientras dejó fuera de su róster a Tarik Skubal, Michael Wacha y Ryan Yarbrough.

Canadá, por su parte, terminó con el mismo récord de 3-1, pero en la cima del Grupo A. Avanzó por primera vez a los cuartos de final en su historia dentro del Clásico al eliminar a Cuba, que nunca en las pasadas cinco ediciones había quedado fuera de la segunda ronda.

PUBLICIDAD

La jornada del sábado comenzará con el duelo entre Puerto Rico e Italia a las 3:00 p.m. en Houston.

El Team Rubio, terminó con marca de 3-1 para quedarse con el segundo puesto de su grupo, mientras que Italia avanzó invicta a esta etapa.

Puerto Rico registra la mejor efectividad de todo el torneo con 1.22. En cambio, su ofensiva de .211 es inferior a la de .294 de los italianos. Italia tiene una era de 2.75.

Team Italy finished a perfect 4-0 to win Pool B! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/5cGQRzWOAy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

El último partido de los cuartos de final será ese mismo sábado a las 9:00 p.m. en Miami, cuando Venezuela enfrente al Japón de Shohei Ohtani.

Los venezolanos solo sufrieron una derrota en la fase de grupos, precisamente ante República Dominicana, mientras que Japón fue el primer conjunto en asegurar su pase a la segunda ronda tras terminar con récord perfecto en el Grupo C.

Los equipos que salgan airosos disputarán las semifinales el domingo y el lunes, también en Miami. La final del Clásico se celebrará el martes en la casa de los Marlins.