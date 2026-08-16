Atlanta. Nolan Arenado sacudió dos jonrones e impulsó cuatro carreras, Eduardo Rodríguez lanzó seis sólidas entradas y los Diamondbacks de Arizona arrollaron el sábado 10-3 a los Braves de Atlanta.

Arenado llegó a 20 vuelacercas por novena vez en su carrera. El venezolano Ildemaro Vargas pegó un cuadrangular de tres carreras en la novena entrada, mientras que su compatriota Gabriel Moreno extendió a nueve juegos su racha pegando de hit al conseguir tres imparables, además de anotar tres veces e impulsar una carrera.

Corbin Carroll contabilizó un doble, un triple y una carrera anotada, y Tim Tawa se fue de 4-2 con una carrera impulsada.

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Rodríguez (12-4) permitió un jonrón en el primer turno del juego a su compatriota venezolano Ronald Acuña Jr. y cedió una segunda carrera en la primera entrada, pero después se serenó.

Trabajó seis entradas, en las que permitió dos carreras con cinco hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas. Los Diamondbacks no han otorgado boletos en los primeros dos juegos de la serie.

El nicaragüense Jonathan Loáisiga y Kevin Ginkel lanzaron entradas sin permitir carreras, y Phillip Abner permitió una anotación en la novena.

Los Braves habían ganado las últimas siete veces que Grant Holmes abrió, pero el pitcher tuvo problemas temprano y no logró salir de la cuarta entrada. Holmes (7-5) permitió seis carreras con seis hits y dio tres bases por bolas. Llegaba al juego con 13.2 entradas consecutivas sin permitir anotación.