Chicago. Joshua Báez se convirtió en el primer jugador en conectar tres jonrones en sus tres primeros turnos al bate en las Grandes Ligas, y guió el sábado a los Cardinals de San Luis a una victoria por 8-4 sobre los Cubs de Chicago.

El jardinero izquierdo dominicano de 23 años, ascendido desde Triple-A Memphis más temprano ese día, envió el primer lanzamiento que vio a las gradas del Wrigley Field, y luego volvió a volarse la cerca en sus dos siguientes turnos. Además, impulsó cinco carreras.

Blaze Jordan y Alec Burleson agregaron jonrones solitarios para ayudar a los Cardinals a ganar un día después de perder el primer juego de la serie de tres.

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Báez es el primer jugador de San Luis en conectar a jonrón en su primera aparición al plato en su carrera desde Lane Thomas en junio de 2019.

3 home runs in his first 3 Major League at-bats 😤



Did Joshua Báez put on the best MLB debut EVER?! pic.twitter.com/P43Qi4d4cn — MLB (@MLB) August 15, 2026

Michael Conforto conectó un jonrón de tres carreras por los Cubs.

Michael McGreevy (5-9) permitió tres carreras —todas sucias— con cinco hits y dos bases por bolas, mientras ponchaba a seis en las primeras seis entradas, para ganar por primera vez desde el 8 de julio.

Báez castigó a Matthew Boyd (8-2) con los tres jonrones. El primero, un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada.

El jonrón de Conforto empató el juego 3-3 en la segunda, pero Báez abrió la cuarta y envió un lanzamiento con cuenta completa por la línea del jardín izquierdo; luego, en la sexta, la sacó hacia la banda contraria para otro jonrón de dos carreras.

El jonrón de Jordan marcó la final de la jornada para Boyd, quien permitió siete carreras con cinco hits y tres bases por bolas en 5 1/3 entradas. Ponchó a dos.

Burleson conectó a jonrón ante Colin Rea en la octava.