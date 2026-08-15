Toronto. El jardinero de los Yankees, Aaron Judge, atrapó una pelota y corrió en Nueva York el viernes, mientras continúa trabajando para regresar tras sufrir una fractura en una costilla derecha.

“Es solo parte del aumento gradual de la actividad de béisbol. Ojalá siga progresando durante esta semana. Veremos qué más se incorpora”, dijo el mánager Aaron Boone dijo sobre Judge antes del juego del sábado ante los Blue Jays.

Judge no juega desde el 31 de mayo, pero el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ocho veces All-Star ha dicho que tiene la intención de volver esta temporada. Recibió el alta para comenzar actividad ligera de entrenamiento el 5 de agosto.

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Boone habló con Judge y comentó que el toletero respondió bien al lanzar por primera vez en su rehabilitación. Sin embargo, Boone no sabía cuándo Judge podría estar listo para reincorporarse a los Yankees.

“Esperamos que regrese, pero estamos en las primeras etapas de la actividad de béisbol”, manifestó Boone. “Ojalá las cosas sigan yendo bien”.

Judge batea para .248 con 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y un OPS de .907. Había conectado apenas un jonrón en sus últimos 18 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados.