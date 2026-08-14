Dyersville, Iowa. Las Grandes Ligas regresaron al Field of Dreams llevando consigo una gran parte de Cooperstown.

La pompa previa al partido entre los Twins de Minnesota y los Phillies de Filadelfia, que tuvo lugar junto a los terrenos agrícolas donde se filmó la película de fantasía de 1989, contó con la presencia de 26 miembros del Salón de la Fama que emergieron del maizal del jardín exterior, tal como lo hicieron los jugadores fantasma en la película.

Con algunos de los aplausos más fuertes reservados para el ex tercera base de los Phillies, Mike Schmidt, y el ex receptor de los Twins, Joe Mauer, la multitud de aproximadamente 8,000 personas que llenaba el recién construido estadio en el noreste de Iowa se empapó de la atmósfera surrealista mientras las viejas estrellas caminaban hacia el campo para las presentaciones formales.

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Durante el himno nacional, se lanzaron fuegos artificiales desde el maizal, y el bateador estrella de los Phillies, Kyle Schwarber, respondió con su propio gran estallido: un batazo potente al jardín derecho en el tercer lanzamiento del abridor de los Twins, Taj Bradley, que marcó la pauta para una victoria por 7-1 el jueves por la noche.

WELCOME TO IOWA



Kyle Schwarber starts MLB at Field of Dreams with a leadoff blast!



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Tras acaparar toda la atención en el evento inaugural de 2021 , que se disputó en el mismo recinto con una instalación temporal que también albergó el partido de 2022, Kevin Costner no apareció.

Pero el protagonista de la película, en el papel del inquieto granjero Ray Kinsella, que se reencuentra con su difunto padre jugando a la pelota en el campo de béisbol de su jardín, narró el vídeo previo al partido que ayudó a infundir cierta nostalgia de la vieja guardia en la retransmisión moderna del gigante mundial de la transmisión en streaming Netflix.

Ambos equipos emergieron juntos del maizal para ocupar sus posiciones en las líneas, como en el día inaugural, y la estrella de los Twins, Byron Buxton , quien salió de la lista de lesionados por la tarde para jugar, tomó el micrófono para evocar una frase de James Earl Jones , quien interpretó al autor Terence Mann en la película.

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“Lo único constante a lo largo de los años ha sido el béisbol”, dijo Buxton antes de que Schwarber continuara con una breve descripción de una idílica noche de finales de verano después de que fuertes lluvias azotaran la zona más temprano ese día.

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Luego llegaron las leyendas, y leyendas vivas, a diferencia de esos muchachos vestidos de lana de la película.

Schmidt y Steve Carlton vistieron uniformes de los Phillies junto con Jim Kaat, quien jugó para ambos equipos. Mauer y Bert Blyleven lucieron camisetas de los Twins. Los demás —el puertorriqueño Iván Rodríguez, Andruw Jones, Harold Baines, Fred McGriff, Adrián Beltré, Andre Dawson, Larry Walker, Cal Ripken Jr., Jim Thome, Scott Rolen, Tony Pérez, Tony La Russa, Jeff Kent, Fergie Jenkins, Joe Torre, CC Sabathia, Billy Wagner, Rollie Fingers, Lee Smith y Trevor Hoffman— ayudaron a formar un semicírculo alrededor del diamante para representar aproximadamente un tercio del contingente de Cooperstown que aún vive.

Chills as these Hall of Famers arrive to MLB at Field of Dreams pic.twitter.com/FreI1VzjFY — Netflix (@netflix) August 13, 2026

Esta fue la mayor concentración de este tipo en un estadio de béisbol, sin incluir las ceremonias anuales en el Salón de la Fama en el norte del estado de Nueva York, desde el Juego de Estrellas de 2008 que celebró la última temporada en el antiguo Yankee Stadium.

El mánager de los Phillies, Don Mattingly, disfrutó del breve encuentro previo al partido antes de la gran entrada, ya que muchos de los presentes eran contemporáneos suyos como jugador en las décadas de 1980 y 1990, y a otros, como Jones y Kent, a quienes tuvo la oportunidad de entrenar con los Dodgers de Los Ángeles.

“Fue un placer ver a los chicos”, dijo Mattingly.