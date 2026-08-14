La Parroquia San Juan Bautista de Orocovis celebrará este sábado, a las 7:30 p.m., una eucaristía en honor a la memoria del fenecido boxeador puertorriqueño Prichard Colón.

Después de la misa, realizarán un recorrido hacia la Plaza Pública de Orocovis. El servicio religioso será transmitido a partir de las 7:00 p.m. por la página de Diálogo Deportivo en Facebook.

Colón, oriundo de Orocovis, falleció este jueves a los 33 años. Al momento, se desconocen las causas de su muerte. El púgil sufrió daños cerebrales durante una pelea contra el estadounidense Terrel Williams el 17 de octubre.

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Recibió múltiples golpes a la nunca y el referí Joe Cooper nunca tomó acción. Cuando terminó el combate, Colón fue trasladado a un hospital cerca del EagleBank Arena en Virginia debido a que empezó a vomitar y posteriormente se desplomó en el camerino después de sufrir su única derrota en 17 salidas.

Le diagnosticaron lesiones cerebrales irreversibles y pasó más de siete meses en coma. Fue trasladado luego al hogar de su madre, quien estuvo a cargo de su cuidado en Florida.