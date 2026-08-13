El mundo del boxeo puertorriqueño recibió este jueves con profundo pesar la noticia del fallecimiento del exboxeador orocoveño Prichard Colón, a sus 33 años.

Su padre, Richard Colón, dio a conocer la noticia de su deceso esta mañana a través de una publicación en sus redes sociales.

Por más de una década, el mundo y Puerto Rico fue de testigo de una larga batalla de recuperación tras sufrir daño cerebral luego de una pelea en 2015.

Entre quienes lamentaron su partida estuvo el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional Iván Calderón.

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“Mi sentido pésame para la familia. Fui hasta personalmente a verlo cuando estuvo en sus primeros comienzos de sus tratamientos. Cada uno de nosotros ya miraba la situación con Prichard y lo seguíamos todo su proceso de mejora”, expresó Calderón en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

El exmonarca explicó que, con el paso de los años, la historia de Colón y la de su familia se convirtió en una experiencia cercana para quienes siguieron su recuperación.

“Ya era como una familia para nosotros y viendo la familia cómo subía todos los logros que estaba teniendo, las mejoras, que de momento se veía una mejora y de momento, de la noche a la mañana, recibir el mensaje de cantazo, afecta a cada uno de nosotros que lo conocemos como boxeador y como familia”, sostuvo.

Calderón recordó a Colón cuando era un peleador aficionado y parte del Equipo Nacional, que buscaba consejos de los boxeadores profesionales como él.

“Iba al gimnasio y uno, como siempre, le daba los consejos que ellos querían saber o las preguntas que ellos nos hacían a nosotros. Cómo se siente, si los golpes duelen o no duelen, cuál es la diferencia de cambiar de aficionado a profesional. Nosotros le llevamos el mensaje de experiencia a ellos para que supieran en lo que se iban a encontrar en el momento dado en esta carrera”, explicó.

Para Calderón, el fallecimiento de Colón también vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de este deporte y las consecuencias que pueden provocar los golpes.

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“(Su muerte) significa lo peligroso que es este deporte y lo peligroso que son cosas como lo que pasó con el golpe a la cabeza, que puede crear en un momento dado esta situación”, dijo.

La carrera de Prichard tomó un giro radical el 17 de octubre de 2015, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena, en Virginia. Durante el combate, Colón recibió repetidos golpes en la nuca y la cabeza. Tras finalizar la pelea, el boricua fua trasladado en ambulancia a un hospital, donde se determinó que había sufrido daños cerebrales.

Las acciones de Williams no fueron castigas por el árbitro Joe Cooper.

19 Fotos El exboxeador falleció a sus 33 años en Estados Unidos.

Asimsimo, el exentrenador Félix Trinidad, padre, recordó a Colón desde sus primeros pasos en el boxeo y aseguró que desde el accidente ocurrido sobre el cuadrilátero siempre ha sentido pesar por lo sucedido.

“Desde de que sucedió el accidente, hemos lamentado siempre lo que le sucedió. Y ahora, la despedida de él, le acompañamos los sentimientos al papá, a Richard, que yo lo conozco personalmente, a la mamá, que estaba 100%. Que en paz descanse en nombre de Dios”, manifestó Trinidad a este medio.

El progenitor del eterno campeón Félix “Tito” Trinidad también recordó que conoció a Colón cuando era apenas un niño. Tuvo la oportunidad de verlo en el Gimnasio Las Curias Juan “Popo” Guzmán de Cupey.

“Estando chiquitito, Prichard fue al gimnasio allá en Cupey, entrenó conmigo varios meses largos y hasta aprendió muchísimo también con nosotros. Y de ahí pues se entusiasmó con el boxeo”, relató Trinidad, quien entrenó al papá de Prichard.

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La AMB, OMB y el CMB se despiden

Las principales organizaciones del boxeo mundial también expresaron sus condolencias tras la muerte del expúgil.

“Un verdadero guerrero en todo el sentido de la palabra, Prichard nos dejó profundas lecciones sobre la vida, la resiliencia y nuestro deporte. Toda la comunidad del boxeo lamenta esta desgarradora e importante pérdida. Descansa en paz, campeón”, escribió la Asociación Mundial de Boxeo en sus redes sociales.

“Un guerrero hasta el final. La familia de la WBO lamenta el fallecimiento de Prichard Colón, cuyo coraje, fuerza y ​​espíritu de lucha trascendieron el ring. Su mejor pelea se convirtió en un testimonio de resiliencia y del amor inquebrantable de su familia. Descansa en paz, campeón", manifestó, de otra parte, la Organización Mundial de Boxeo.

A warrior until the very end. 🥊



The WBO family mourns the passing of Prichard Colón, whose courage, strength, and fighting spirit transcended the ring. His greatest fight became a testament to resilience and the unwavering love of his family.



Rest in peace, champion. 🙏 pic.twitter.com/gBbBVVlOXN — WBO (@WorldBoxingOrg) August 13, 2026

El prometedor púgil, que inició su carrera como profesional en 2013, terminó con marca de 16-1, 13 de ellas por la vía rápida.

“Hoy lamentamos el fallecimiento de Prichard Colón. Un verdadero guerrero cuya fuerza, coraje y espíritu de lucha inspiraron a personas de todo el mundo. La familia del WBC extiende sus más sentidas condolencias a su madre, Nieves, a su familia y seres queridos. Descansa en paz, campeón”, compartió, además, el Consejo Mundial de Boxeo.