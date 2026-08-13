La judoca boricua María Pérez anunció este jueves su retiro del deporte tras una carrera de 25 años en la que representó al país en tres Juegos Olímpicos y construyó un legado en el tatami internacional.

Pérez comunicó su decisión a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que la determinación no fue tomada de un día para otro.

“Durante mucho tiempo estuve buscando las palabras y el momento para escribir esto. Creo que nunca existe un momento perfecto para decir adiós a algo que fue parte de tu vida durante tantos años. Después de mucho reflexionar sobre mi vida, sobre mi carrera y, sobre todo, sobre mí, hoy siento que tengo la fuerza y la tranquilidad para cerrar uno de los capítulos más importantes de mi historia. Después de 25 años en el deporte, hoy pongo fin a mi carrera deportiva”, escribió Pérez, de 37 años.

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“No fue una decisión de un día para otro. Me tomó tiempo entender, sanar, aceptar muchas cosas y mirar hacia atrás sin quedarme solamente con los momentos difíciles, sino también con todo lo hermoso que construí y viví. El deporte me regaló alegrías que nunca voy a olvidar. Me llevó a lugares que quizás jamás hubiera conocido, me permitió representar a mi país, conocer personas increíbles, ganar, perder, llorar, celebrar y descubrir de lo que era capaz. Pero quizás la enseñanza más grande que me dejó no está en ninguna medalla”, añadió a atleta.

Pérez alcanzó importantes logros como tres medallas en Juegos Panamericanos -dos de bronce y una de plata-. En Santiago 2023, además, tuvo el honor de ser una de las abanderadas de la delegación boricua junto al arquero Jean Pizarro.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe también dejó una cosecha de cinco preseas. En Mayagüez 2010 conquistó el oro individual en -70 kilogramos y la plata por equipos. Ocho años después, en Barranquilla 2018, sumó dos bronces, uno individual y otro por equipos. En San Salvador 2023 añadió otra de plata.

A nivel mundial, uno de sus mayores logros fue en 2017, cuando consiguió la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Judo.

Más allá de los resultados, Pérez destacó que el judo le dejó aprendizajes que trascendieron los metales.

“Me enseñó a caerme. Y, sobre todo, me enseñó a levantarme cuando sentía que mi mundo se estaba cayendo encima. Hubo momentos maravillosos y también momentos muy difíciles. Hubo tropiezos, sacrificios, dudas, lágrimas y días en los que continuar parecía imposible. Pero cada una de esas experiencias construyó una parte de la mujer que soy hoy”, manifestó.

Pérez, a su vez, agradeció al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), sus entrenadores y todas las personas que la acompañaron durante su carrera.

“Gracias por creer en mí, por darme oportunidades y por acompañarme en diferentes etapas de este camino. Gracias también a cada persona que celebró conmigo una victoria, que me dio una palabra cuando perdí y que permaneció cerca cuando las cosas no fueron fáciles. Espero que durante mi carrera haya podido regalarle aunque sea un poquito de alegría, motivación o esperanza a algún niño, joven o judoca que alguna vez me vio competir”, concluyó.