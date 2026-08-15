Un hit de Kevin Bermúdez decidió la dramática victoria de los Pescadores del Plata de Comerío con pizarra 5-4 sobre los Azucareros de Yabucoa en 11 entradas, este viernes, en la apertura de la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Ante más de 4,500 fanáticos en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, los Pescadores se llevaron el primer triunfo en lo que marcó su regreso a una final después de 23 años de espera.

Con Yabucoa al frente 4-3 en la parte baja de la undécima entrada, José Ortiz conectó un sencillo que igualó el marcador y, acto seguido, Bermúdez respondió con el batazo decisivo en conteo de 1-2 y un out ante los envíos del relevista Marcos Santa.

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¡Dramática la primera victoria de Comerío!#SerieFinalBrava pic.twitter.com/hcraMawr3K — Liga de Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) August 15, 2026

Alexis Ortiz lanzó 0.2 entradas en relevo para acreditarse la victoria, mientras Santa cargó con la derrota al permitir una anotación y retirar apenas a un bateador.

Yabucoa fue el primero en anotar en la primera entrada, mediante un bombo de sacrificio de Juan Silva que llevó al plato a Jan Hernández. El marcador permaneció 1-0 hasta el séptimo episodio, cuando Comerío empató con un sencillo de Yadiel Rivera.

En el octavo capítulo, los Pescadores del Plata tomaron ventaja 2-1 mediante un lanzamiento salvaje del relevista Joan Román y añadieron una tercera carrera con bombo de sacrificio de José “Pocholo” Rivera.

La respuesta de los Azucareros fue inmediata. En la parte alta de la novena entrada, Eric Hernández conectó un sencillo productor de dos carreras que empató el encuentro 3-3 y extendió el drama.

Yabucoa volvió a tomar la delantera 4-3 en el undécimo episodio mediante un lanzamiento salvaje, pero Comerío reaccionó en la parte baja con las dos anotaciones que definieron el encuentro.

Los Pescadores del Plata de Comerío se tiran al terreno del Estadio Yldefonso Solá Morales en Caguas tras lograr el triunfo sobre Yabucoa en la undécima entrada. ( Suministrada / Eileen Quintero )

Los dos abridores lucieron dominantes, aunque salieron sin decisión. Por los Pescadores del Plata, el zurdo Héctor Hernández trabajó ocho entradas, permitió una carrera y ponchó a cinco bateadores. Por Yabucoa, el derecho Cristian González cubrió 6.2 episodios, permitió una anotación y también recetó cinco ponches.

El segundo juego de la serie será este sábado a las 7:30 p.m., nuevamente en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas. Luis Leroy Cruz abrirá por los Pescadores del Plata y Noel Pinto por los Azucareros.