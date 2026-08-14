Nieves Meléndez, madre del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, se pronunció este viernes tras la muerte de su hijo, ocurrida el jueves en Estados Unidos a los 33 años, y agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido la familia durante los últimos años.

En un mensaje publicado en la cuenta de Facebook dedicada a documentar la recuperación de Prichard, Meléndez reconoció el respaldo recibido tras conocerse la noticia del fallecimiento del exboxeador.

“Por este medio, quiero darle las gracias a todos por sus llamadas y mensajes. Como ya todos saben, mi hijo, Prichard Colón Meléndez, ahora mora con Dios”, expresó la madre.

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Meléndez explicó que, debido al momento de duelo que atraviesa, no ha podido contestar individualmente todos los mensajes y llamadas que ha recibido.

“Aunque no pueda responderle a cada uno en estos momentos, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo, respeto y cariño que siempre le brindaron a mi hijo y a mi persona”, añadió.

La madre también adelantó que próximamente ofrecerá información sobre los actos fúnebres del exboxeador.

“Tan pronto tenga toda la información sobre los servicios fúnebres, estaré compartiéndola con todos ustedes”, indicó.

Al concluir su mensaje, Meléndez agradeció nuevamente a quienes acompañaron a la familia durante la larga recuperación de Prichard.

“Gracias por estar presentes y por todo el apoyo que nos han brindado durante estos casi 11 años. Significa muchísimo para nosotros. Dios los bendiga siempre”, manifestó.

19 Fotos El exboxeador falleció a sus 33 años en Estados Unidos.

Casi 11 años de lucha

La vida de Prichard Colón cambió el 17 de octubre de 2015, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia.

Durante el combate, el púgil boricua recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza. Después de la pelea comenzó a vomitar y posteriormente se desplomó en el camerino. Fue llevado a un hospital, donde le diagnosticaron lesiones cerebrales irreversibles.

Primera Hora informó que Colón sufrió su única derrota en sus primeras 17 peleas profesionales. Su récord final fue de 16 victorias y una derrota, con 13 triunfos por nocaut.

Tras permanecer más de siete meses en coma, fue trasladado al hogar de su madre en Florida, donde Nieves asumió gran parte de su cuidado y acompañó durante años el proceso de rehabilitación.

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En 2018, especialistas comenzaron a trabajar con Colón para desarrollar formas alternativas de comunicación. Según un resumen del Centro de Rehabilitación Brooks citado por El Nuevo Día, podía responder preguntas sencillas mediante movimientos de los ojos y las cejas y acertaba aproximadamente el 80% de las respuestas.

La madre continuó compartiendo durante los años siguientes imágenes y videos de las terapias y de momentos familiares, convirtiéndose en una de las principales figuras en documentar la lucha de su hijo.

Orocovis se prepara para despedirlo

Mientras la familia se prepara para anunciar los detalles de los servicios fúnebres, el pueblo natal del exboxeador ya organiza actos en su memoria.

La Parroquia San Juan Bautista de Orocovis celebrará este sábado una eucaristía en honor a Colón. Luego de la misa se realizará una actividad en la Plaza Pública del municipio. Primera Hora informó que el servicio religioso será transmitido por Facebook.

Colón, nacido en Florida pero criado en Puerto Rico desde niño, se convirtió en una de las grandes promesas del boxeo boricua antes de que aquella pelea de 2015 cambiara para siempre su vida.

Ahora, después de casi 11 años de rehabilitación, tratamientos y cuidados constantes, su madre se prepara para despedir al hijo cuya historia trascendió el deporte y se convirtió en un símbolo de lucha y perseverancia.