La gobernadora Jenniffer González Colón decretará un día de duelo por cada una de las cuatro figuras de la política y el deporte cuyo fallecimiento fue anunciado ayer, jueves.

Se trata del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo; el exalcalde de Luquillo, José Manuel “Nelo” González Ortiz; el exrepresentante de Bayamón, Herbert Torres Quiles, así como el exboxeador Prichard Colón.

Se informó, en comunicado de prensa, que la fecha exacta de cada Día de Duelo se dará a conocer más adelante, cuando cada una de las familias dé a conocer las exequias.

Durante el día de duelo, las banderas ondearán a media asta en las instalaciones gubernamentales y municipales.

De paso, la gobernadora lamentó las muertes, destacó las aportaciones de los fenecidos y extendió sus condolencias a los familiares de cada uno.