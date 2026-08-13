El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anunció el fallecimiento del exalcalde de Luquillo, José “Nelo” González, a quien destacó por su trayectoria de servicio público y su trabajo en favor de las comunidades del municipio.

“Con mucha tristeza nos toma la noticia del fallecimiento del exalcalde de Luquillo, José ”Nelo" González, quien por 12 años lideró los destinos de este importante municipio. Nuestras oraciones se encuentran con su viuda, al igual que el resto de su familia y amistades en este difícil momento", expresó Méndez en declaraciones escritas.

El 7 de octubre de 2012, durante una caravana del PNP a su llegada al pueblo de Luquillo, el gobernador Luis Fortuño, el comisionado residente Pedro Pierluisi y el alcalde José “Nelo” González se tomaron fotos con sus seguidores. ( Archivo )

El presidente de la Cámara recordó que coincidió con González durante sus respectivas funciones en la administración pública y destacó el impacto que tuvo en Luquillo. “Tengo que decir que hizo la diferencia para su pueblo, el que tanto amó y por el cual nunca dejó de abogar”, sostuvo.

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Méndez resaltó además el trabajo de González en iniciativas dirigidas a las comunidades y a la juventud. Según indicó, el exalcalde fue quien llevó por primera vez a Luquillo el programa AmeriCorps, con el propósito de brindar oportunidades de desarrollo a los jóvenes.

El cantante y actor mexicano Pablo Montero recibe la llave de Luquillo de manos de su alcalde, José “Nelo” González. ( Archivo )

También gestionó acuerdos colaborativos con universidades para ampliar las oportunidades de crecimiento académico y profesional de los residentes del municipio.

Entre las obras que forman parte de su legado, Méndez mencionó la construcción y rehabilitación de centros comunales, carreteras y caminos, además de proyectos de infraestructura básica.

“Su trabajo en proyectos comunitarios, como centros comunales, rehabilitación de carreteras y caminos, así como la infraestructura básica, entre otros, fue esencial para el despunte del municipio”, agregó.

En la foto, de izquierda a derecha, aparecen José “Nelo” González, alcalde de Luquillo; Jorge Santini, alcalde de San Juan; y el representante Rolando Crespo, durante una conferencia de prensa celebrada el 8 de marzo de 2005. ( Archivo )

Méndez también destacó el compromiso de González con el deporte y recordó las gestiones que realizó para la construcción de parques de pelota y canchas de baloncesto en distintos sectores de Luquillo.

Asimismo, señaló su participación en el desarrollo social de comunidades como Villa Angelina, entre otras iniciativas que, según afirmó, todavía perduran.

González, afiliado al Partido Nuevo Progresista, también se desempeñó como legislador municipal antes de llegar a la alcaldía. El funcionario fue alcalde de Luquillo durante tres cuatrienios consecutivos, según el comunicado.