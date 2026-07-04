El que fuera el primer alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Luquillo, Juan Benabe Guzmán, falleció a los 101 años, informó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez.

El fenecido lideró el ayuntamiento del 1969 al 1972, así como del 1977 al 1984.

“Lamentamos la partida física de un servidor público que dejó una huella tan profunda que, luego de 42 años, después de salir de la Casa Alcaldía, todavía su obra se siente en todo su amado Luquillo; me refiero al siempre alcalde Juan Benabe Guzmán. Su legado es el de un líder íntegro que dedicó su vida al bienestar de su pueblo, un hombre de familia ejemplar y un ciudadano cuya mayor aspiración era ser recordado como lo que fue: un luquillense que amó profundamente a su tierra y trabajó incansablemente por su gente. Nuestras oraciones están con su familia y amistades en este difícil momento”, afirmó el presidente cameral en comunicado de prensa.

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Benabe Guzmán nació el 15 de mayo de 1925 en el municipio de Luquillo. En 1968, con el surgimiento del PNP bajo el liderato de don Luis A. Ferré, aceptó el reto de aspirar a la alcaldía de su pueblo, convirtiéndose en parte de la historia política al figurar entre los fundadores de dicha colectividad.

Ese mismo año se convirtió en el primer alcalde de Luquillo electo por el PNP.

Según Méndez, el exalcalde impulsó proyectos de gran envergadura: la creación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) con servicios médicos las 24 horas, ambulancias y farmacia; la construcción de parques y canchas en todos los sectores; la organización de programas deportivos y recreativos; y la fundación de la Banda Municipal de Luquillo con instrumentos provistos gratuitamente.

En el ámbito educativo, gestionó la construcción de la escuela superior Isidro A. Sánchez y la escuela elemental Camilo Valles Matienzo, además de promover el establecimiento del Puerto Rico Junior College y la Universidad del Turabo, facilitando oportunidades de estudios gratuitos en trabajo social y carreras técnicas. Asimismo, amplió el acceso a la vivienda mediante la construcción de los complejos de vivienda pública El Cemí, Yukiyú y Playa Azul, la urbanización de bajo costo Alamar, así como los complejos residenciales Sandy Hills y Playa Azul I-IV, entre otros.