El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, murió hoy, jueves, confirmó a Primera Hora Elliot Rivera, portavoz del municipio.

El mandatario municipal dio a conocer en abril pasado un diagnostico de mielofibrosis o cáncer de la médula ósea, y fue sometido a un trasplante el 8 de junio pasado, que se dijo fue exitoso.

Su hija, la Lcda. Julybeth Alicea Rodríguez, informó más tarde que el fallecimiento se dio tras su batalla contra el cáncer.

“Con profundo pesar, y en un momento de dolor para mi familia, informo a todos nuestros compueblanos el fallecimiento del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, quien lideró nuestro amado pueblo desde diciembre de 2021 con entereza, compromiso y total dedicación. Papi, partió en paz, rodeado del amor de su familia”, indicó.

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“Agradecemos las innumerables muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas durante todo este proceso. En este momento de profundo dolor para nuestra familia solicitamos un espacio para afrontar la pérdida. Los detalles relacionados con las exequias y actos fúnebres serán informados más adelante, una vez completemos los arreglos correspondientes”, añadió.

“Nuevamente, agradecemos al pueblo de Cataño y todo Puerto Rico, y a todas las personas que lo acompañaron en este proceso con sus mensajes de apoyo y oraciones. Como familia, no tenemos palabras suficientes para expresar nuestro agradecimiento por tantas muestras de solidaridad y apoyo”, concluyó.