El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, se está recuperando de un trasplante de médula ósea, procedimiento que forma parte de su tratamiento médico para tratar la mielofibrosis.

El ejecutivo municipal fue sometido al procedimiento el pasado 8 de junio y su familia aseguró que se llevó a cabo de manera “exitosa”.

Luego de cerca de dos meses en búsqueda de un donante completamente compatible, su hija, Julybeth Alicea, resultó ser compatible en un 50% y se convirtió en la donante del trasplante.

“Estamos confiados en el proceso y mi padre está dando la batalla día a día”, comentó Julybeth Alicea en comunicado de prensa.

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El alcalde está en recuperación recluido en una institución hospitalaria de la zona metropolitana.

“Él está alerta y siguiendo todas las indicaciones médicas como parte de su proceso. Como familia mantenemos la fe y la esperanza de que vamos a salir de esto”, agregó.

Buscan donantes

La mielofibrosis es un cáncer producto de la formación de cicatrices en la médula ósea y forma parte de un grupo de tipos de cáncer llamados neoplasias mieloproliferativas. La evolución de esta enfermedad puede derivar en diferentes tipos de leucemia, un cáncer que afecta los tejidos que forman la sangre en el cuerpo.

Para sanar, el alcalde necesitará múltiples transfusiones de plaquetas.

Por ello, su familia hizo un llamado a la ciudadanía para que, quienes puedan hacerlo, donen plaquetas.

Las donaciones se recibirán en el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, ubicado en la avenida Roosevelt #1504, en Guaynabo, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y los sábados, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Al momento de donar, es importante indicar que la donación está destinada al paciente Julio Alicea Vasallo. Aquellos que deseen donar pueden llamar al 787-751-6115 para hacer su cita.

“Serán meses fuertes, pero estamos confiados. Tenemos fe en Dios, el apoyo de nuestra familia, en el personal médico, y en la solidaridad y oraciones de nuestro pueblo y de Puerto Rico”, anticipó la primera dama, Bethzaida Rodríguez, quien agradeció “todas las muestras de cariño, las oraciones y el respaldo recibido durante este proceso”.