Bayamón. Los Santeros de Aguada escaparon el viernes del Coliseo Rubén Rodríguez con una cerrada victoria por 95-93 ante los Vaqueros de Bayamón para extender la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Así las cosas, Aguada evitó ser barrido en la serie de campeonato, por lo que habrá un quinto partido el miércoles en Bayamón. El cuarto juego será el domingo en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, donde los Santeros perdieron hace dos días.

Los campeones defensores contaron con la presencia de su exrefuerzo JaVale McGee, quien apareció sorpresivamente en el rancho. A McGee le hicieron entrega de un cuadro conmemorativo por su aportación en la temporada pasada con Bayamón.

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JaVale McGee sale del túnel que conduce al tabloncillo del Coliseo Rubén Rodríguez previo al tercer juego de la final del BSN. ( BSN )

Los Vaqueros se vieron obligados a jugar con solo dos refuerzos debido a que Damian Jones fue suspendido por romper y arrojar su camiseta al público en el pasado encuentro, luego de cometer su quinta falta personal.

Ante la ausencia de Jones, Jassel Pérez cargó la ofensiva de los campeones defensores con 25 puntos, seis rebotes y nueve asistencias. Chris McCullough, el otro importado de Bayamón, finalizó con 10 unidades y seis capturas.

En cambio, los veteranos de los Vaqueros lo dieron todo para tratar de defender el rancho. Javier Mojica aportó 18 tantos, mientras que Renaldo Balkman sumó 11 de sus 15 puntos en la primera mitad.

Los Santeros, en cambio, tuvieron a seis jugadores en doble dígito. Rigoberto Mendoza fue el líder ofensivo de Aguada con 16 puntos. Le siguió Manuel Camper con 15 unidades, Antonio Raltat con 13, Joel Soriano con 12, Iván Gandía con 11 y Jacob Wiley con 10.

Rigoberto Mendoza, de los Santeros, maneja el balón contra Javier Mojica, de los Vaqueros, durante el tercer juego de la final del BSN. ( BSN )

Cuando parecía que Aguada se iba a escapar con su primera victoria en Bayamón, Pérez apareció con un canasto y falta que igualó el marcador 85-85 faltando 1:10 minuto. Tanto los Santeros como los Vaqueros tuvieron múltiples oportunidades para retomar la ventaja, pero ninguno fue capaz de anotar en los segundos finales del tiempo reglamentario.

Después de un minuto y medio en la prórroga, Mojica apareció con un tiro en suspensión que puso arriba 87-85 a los campeones defensores. Balkman le siguió con un donqueo que despegó aún más a los Vaqueros.

Aguada se acercó por el mínimo con dos tiradas libres de Soriano, pero Bayamón volvió a despegarse 93-89 con dos tiros desde la línea de los suspiros de Balkman y una güira de Pérez en transición después de robar el balón cuando restaban 2:13 minutos.

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Sin embargo, los Santeros retomaron el comando del juego 94-93 gracias a un tiro de Soriano con solo 17 segundos en el reloj. Mojica trató de darle el triunfo a los Vaqueros en la última jugada, pero erró el disparo y Manny Camper aseguró la victoria en la carretera con una tirada libre.

Más temprano, Pérez abrió el marcador con una bandeja cuando quedaban 8:32 minutos y Bayamón no volvió a mirar hacia atrás por el resto de la primera mitad. A Pérez le siguió Mojica con un tiro en suspensión, mientras que Aguada consiguió sus primeros puntos gracias a un tapeo de Soriano poco después.

Los Vaqueros aumentaron su ventaja a 21-13, luego de un triple de Mojica con 1:18 minuto en el reloj. Ante esta situación, el dirigente de los Santeros, Rafael “Pachy” Cruz, se vio obligado a pedir tiempo, y Antonio Ralat respondió con un disparo detrás del arco. Sin embargo, los campeones defensores cerraron el primer parcial con un bombazo del apodado “Rey del Pop” para dirigirse al segundo arriba por 25-17.

Ambos equipos intercambiaron canastos en el inicio del segundo periodo y después estuvieron casi tres minutos sin anotar hasta que Jase Febres encestó un palmeo que redujo el margen a 31-26 cuando restaban 4:19 de la primera mitad. Al rato, los Santeros se acercaron por 33-32 con un disparo en el perímetro de Febres, pero Bayamón aguantó el empuje para irse al descanso arriba por 40-36.

Aguada le dio vuelta al marcador 43-42 gracias a una güira de Mendoza con 8:23 minutos por jugar en el tercer parcial. Esta fue la primera ocasión en la que el quinteto visitante tomó el comando del partido. Poco después, los Santeros aumentaron su delantera a 46-42 con otra bandeja del llamado “Vikingo”.

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Los Vaqueros retomaron la ventaja rápidamente por 49-48 con un triple de Mojica cuando quedaban 6:41 minutos en el reloj. McCullough le siguió con un tiro en suspensión para irse al frente por tres puntos. Aguada igualó el marcador con un canasto y falta de Gandía, pero Bayamón respondió con un triple de Pérez que enloqueció a los presentes en el rancho. Febres convirtió un disparo detrás del arco en las postrimerías del tercer periodo, pero los campeones defensores se fueron al cuarto arriba por 68-66.

Los Vaqueros continuaron aferrados a la ventaja en el cuarto parcial hasta que Ralat le dio el control a Santeros por 79-78 con un triple cuando quedaban 4:44 minutos del tiempo reglamentario. Acto seguido, Aguada se despegó por tres puntos con una bandeja de Arnaldo Toro que silenció al rancho.

El dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, pidió tiempo y, al volver al tabloncillo, Pérez encestó un bombazo a larga distancia que despertó a los fanáticos locales. Con marcador igualado 81-81, Mendoza tomó el balón y convirtió un complicado canasto que le devolvió la delantera a los Santeros.

Jassel Pérez reacciona tras encestar un canasto en el tercer juego de la final del BSN. ( BSN )

Al rato, Toro volvió a producir, esta vez anotando dos tiros libres que alejaron a Aguada por 85-81. Los Vaqueros, sin embargo, no se quitaron y empataron el juego 85-85 con un canasto y falta del “Rey del Pop” con 1:10 minuto en el reloj. El resto fue historia.