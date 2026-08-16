Nueva York. Un sencillo impulsor del puertorriqueño Francisco Lindor coronó una remontada en el noveno episodio y llevó el sábado a los Mets de Nueva York a una victoria por 5-4 sobre los Nationals de Washington.

Con los Mets abajo 4-3, Brett Baty negoció una base por bolas para abrir el inning ante el dominicano Yovanny Cruz (0-1). Jorge Polanco, también de República Dominicana y que atravesaba una mala racha de siete hits en 71 turnos desde que salió de la lista de lesionados el 7 de julio, conectó un sencillo antes de que Baty anotara con el doble del venezolano Francisco Álvarez.

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Después de que A.J. Ewing se ponchó, Lindor conectó un sencillo por encima del jardinero derecho Dylan Crews, que estaba adelantado, para completar la sexta victoria de los Mets, dejando al rival en el terreno esta temporada.

Francisco Lindor walks it off for the Mets! pic.twitter.com/0wStWIKj3B — MLB (@MLB) August 15, 2026

El pitcher dominicano Jefry Yan (1-0) lanzó 1 2/3 entradas perfectas para llevarse el triunfo. Festejó los tres ponches con un salto alto.

Jared Young conectó un doble de dos carreras en la primera entrada ante el abridor de los Nacionales, Brad Lord, quien otorgó cuatro bases por bolas y realizó 44 lanzamientos mientras conseguía apenas dos outs.

Carson Benge conectó un jonrón en la sexta y además puso out a Andrew Pinckney cuando intentaba anotar desde tercera con el elevado de sacrificio de Crews una entrada después.

El abridor de los Mets, Sean Manaea, permitió cuatro carreras y ponchó a siete en 6 1/3 entradas.

El venezolano Andrés Chaparro conectó un jonrón en la cuarta y Brady House pegó un cuadrangular de tres carreras para tomar la ventaja en la sexta por los Nationals.