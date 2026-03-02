Nolan Arenado tuvo la oportunidad de jugar sus primeras dos temporadas con los Cardinals de San Luis junto al puertorriqueño Yadier Molina, por lo que conoció de primera mano su legendaria habilidad para llevar un juego detrás del plato.

En 2021 y 2022 fueron los únicos años en los que coincidieron en Major League Baseball (MLB) antes de que Molina decidiera retirarse como pelotero profesional. Desde entonces, el exreceptor boricua ha emprendido una nueva etapa como dirigente y, en poco tiempo, ha demostrado su capacidad de liderazgo al conquistar el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Criollos de Caguas en 2023-24 y el de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los Navegantes del Magallanes en 2025-26.

Arenado volverá a encontrarse con Molina esta semana, ahora en su faceta de dirigente, cuando juegue bajo su dirección con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará del 5 al 17 de marzo, y confía en que en el futuro será el mánager de los Cardinals.

“Lo veo como futuro dirigente de los Cardinals. Para mí, Yadier es el pelotero más inteligente con el que he jugado en mi carrera. Ve el juego de una forma distinta al resto. Pienso que sería un mánager increíble por su conocimiento de este deporte”, expresó el tercera base, de 34 años, en una videollamada con Primera Hora .

“No muchas personas piensan de la forma que él lo hace. Tal vez sea el único que tenga un cerebro así en el deporte. Tiene demasiado conocimiento acerca del béisbol y sería un gran dirigente”, continuó.

Molina fue anunciado a mediados de enero como nuevo asistente especial del presidente de operaciones de béisbol de San Luis. Asistirá a Chaim Bloom después de que los Cardinals quedaron fuera de la postemporada de MLB por tercer año consecutivo y terminaran terceros en la División Central de la Liga Nacional con marca de 78-84.

Esta contratación les dará la oportunidad a los jugadores de San Luis de tener de cerca a quizá la mente más privilegiada que ha pasado por su organización, pero Arenado no será parte de ese proceso porque fue enviado a los Diamondbacks de Arizona en enero pasado mediante un cambio por el joven lanzador Jack Martínez tras cinco temporadas con los Cardinals. Sin embargo, entiende que el regreso del otrora cátcher le dará un giro a la organización.

“Yadi sabe cómo ganar y confeccionar un equipo. Nos va a ayudar a ganar muchos juegos en el Clásico Mundial de Béisbol por las decisiones que toma en el transcurso de los partidos. Al final de la temporada pasada, iba a San Luis a menudo para ayudarnos, pero ahora estará allí de lleno. Es alguien que tienes que tener cerca porque hace que todos a su alrededor sean mejores peloteros”, sostuvo Arenado.

Arenado y el resto de los integrantes del Team Rubio deberán reportarse el domingo en Fort Myers, Florida. Al día siguiente, tendrán su primera práctica. El martes y el miércoles disputarán unos fogueos contra los Red Sox de Boston y los Twins de Minnesota en sus respectivas sedes de los campos primaverales. Tras el segundo compromiso, la delegación puertorriqueña viajará la misma noche del 4 de marzo en un vuelo chárter desde Florida hacia San Juan.