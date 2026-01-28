Los Indios de Mayagüez confirmaron este miércoles en conferencia de prensa la adquisición de Martín “Machete” Maldonado y Alex Cintrón como dirigente y gerente general, respectivamente, de cara a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Primera Hora adelantó el miércoles, a través de fuentes, la contratación de “Machete” como nuevo piloto de la novena india. El receptor asumirá el puesto luego de que la gerencia rescindiera de los servicios de Wilfredo “Coco” Cordero tras campaña, en la que el equipo finalizó quinto con marca de 19-21 y quedó fuera de la postemporada, apenas a un año de proclamarse campeón.

“Para mí es un orgullo. Tanta historia detrás de esta plaza (dirigente), entiendo que se me hace un poco más fácil ya que fui jugador y cuento con un dueño dispuesto a ganar. Sé que será un reto, hay que trabajar en unidad; siempre se cometen errores, pero lo más importante es ir con la frente en alto, con orgullo y pasión. Desde ya, nuestra mentalidad es que cada juego es importante desde el primer día”, mencionó el también campeón de la Serie Mundial 2022 con los Astros de Houston.

Por su parte, el nuevo gerente general de los Indios ha corrido todas las bases en la pelota invernal siendo galardonado como Novato del Año en la temporada 1999-2000 y Dirigente del Año en la campaña 2018-2019. Cintrón -quien también cuenta con un amplio historial como pelotero y coach en MLB- retorna a su segunda experiencia en un rol directivo en el béisbol profesional. Para la campaña 2024-25 fue el gerente general de los subcampeones Senadores de San Juan.

“El enfoque mayor es tener un equipo atlético, buscar una plantilla que haga el juego pequeño, confeccionar una novena que tenga balance y darle la oportunidad a Martín (Maldonado) de tener un equipo que se acople a su estilo. Vamos a trabajar desde ahora para buscar ese tipo de jugador”, señaló Cintrón, quien asume el cargo en sustitución de Nick Ortiz.

“Estamos entusiasmados de contar con “Machete” y Alex en estos roles fundamentales. Su experiencia en el terreno de juego, ya que ambos fueron jugadores en esta liga, combinado con otras características nos posiciona en un buen escenario para competir a un alto nivel y continuar con la tradición ganadora de nuestra franquicia", expresó, de otro lado, la gerencia mayagüezana en declaraciones escritas.