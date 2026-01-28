Los Senadores de San Juan continúan reforzando su cuerpo técnico con la contratación de Carmelo Martínez como coach de banca, rol clave que apoya al dirigente en la estrategia de juego, la toma de decisiones durante el partido, el manejo del dugout y el desarrollo de los jugadores, anunció este miércoles la novena en declaraciones escritas.

“Carmelo aporta conocimiento, liderazgo y continuidad al trabajo que estamos realizando. Es una pieza importante dentro de la reorganización deportiva que estamos construyendo”, expresó Juan “Quique” Ramos, gerente general de los Senadores.

Martínez conoce de cerca a los jóvenes peloteros y ha trabajado directamente con ellos.

Su experiencia lo convierte en el complemento ideal junto al nuevo dirigente José “Cheo” Molina, fortaleciendo la estructura técnica del equipo, indicó el equipo.