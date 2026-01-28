JUMP Sports Development Center anunció la incorporación de la jugadora de la Selección Nacional, Tayra Meléndez, como directora del Departamento de Baloncesto de las facilidades.

“Unirme a JUMP es una oportunidad para impactar a las nuevas generaciones a través del deporte. Creo firmemente en el poder del deporte como herramienta de formación integral, y este proyecto nos permite elevar el nivel del baloncesto y el desarrollo de los niños y jóvenes en Puerto Rico”, expresó la tres veces campeona del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en declaraciones escritas.

Meléndez cuenta con una destacada trayectoria en el baloncesto nacional e internacional, habiendo representado a Puerto Rico en dos Juegos Olímpicos y dos Copas Mundiales. Asimismo, siendo capitana de las Gigantes de Carolina del BSNF.

Desde su nuevo rol, liderará programas centrados en fundamentos, disciplina y carácter, con el objetivo de crear oportunidades reales para que jóvenes atletas se desarrollen dentro y fuera de la cancha.

“La incorporación de Tayra Meléndez a JUMP representa exactamente el tipo de liderazgo que buscamos para este proyecto. Su trayectoria, disciplina y compromiso con el desarrollo del talento joven elevan nuestra visión de crear un espacio donde el deporte sea una herramienta real de formación y oportunidades para las nuevas generaciones en Puerto Rico”, declaró, por su parte, José Juan Barea, socio fundador de JUMP.

Por su parte, el empresario puertorriqueño Ricky Newman, quien lidera el complejo con la visión de posicionar a Puerto Rico como un destino de turismo deportivo y generar nuevas oportunidades de crecimiento social y económico, resaltó el impacto que tendrá la incorporación de Meléndez al proyecto: “La llegada de Tayra a JUMP fortalece nuestro compromiso con la excelencia deportiva. Su experiencia, liderazgo y pasión por el desarrollo de atletas encajan perfectamente con la misión del proyecto y con lo que queremos construir para Puerto Rico”.

El complejo es el primer centro de desarrollo deportivo todo incluido en Puerto Rico, integrando entrenamiento de alto rendimiento, canchas y campo, gimnasio de sports performance, hospedería para turismo deportivo y una plataforma enfocada en la formación integral de atletas.