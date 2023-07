Detroit. Shohei Ohtani permitió un hit y ponchó a ocho en el primer juego completo de su carrera en las Grandes Ligas.

Taylor Ward conectó dos jonrones y los Angels de Los Ángeles derrotaron el jueves 6-0 a los Tigers de Detroit en el primer juego de una doble jornada este jueves.

Ohtani (9-5) no permitió un hit hasta la quinta entrada, cuando Kerry Carpenter abrió con un sencillo, pero no cedió mucho más el mismo día que los Angels confirmaron que no cambiarán a la superestrella también bateador.

El boricua Javier Báez bateó de 3-0 ante Ohtani con un ponche.

El lanzador derecho con lanzamientos maliciosos y fuera de velocidad había terminado previamente ocho entradas en cinco ocasiones, la más reciente el 29 de septiembre de 2022.

Hizo 111 lanzamientos, de los cuales 71 fueron strikes.

Shohei finishes what he started! pic.twitter.com/MHfHG1W76o — MLB (@MLB) July 27, 2023

Su contraparte Michael Lorenzen (5-7) permitió tres carreras y cinco hits mientras daba una base por bolas y ponchaba a siete en cinco entradas en lo que podría haber sido su última apertura con la franquicia. Lorenzen, de 31 años, firmó un contrato de un año con los Tigres en reconstrucción, quienes probablemente esperan poder adquirir activos para un lanzador con experiencia como abridor y relevista antes de la fecha límite de canjes el martes.

Los Angelinos, que buscan su primera aparición en los playoffs desde 2014, enviaron un mensaje a sus jugadores y fanáticos de que están en un modo de ganar ahora con un intercambio significativo que esencialmente confirmó que Ohtani se quedará al menos durante la temporada.

El cuerpo de lanzadores liderado por Ohtani se reforzó el miércoles por la noche en un intercambio con los Medias Blancas de Chicago, adquiriendo a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López. Ohtani, quien será agente libre después de la temporada, se fue de 5-0 en el plato y se ponchó dos veces.

Sus compañeros ofrecieron mucha ofensiva. El elevado de sacrificio de Trey Cabbage en la segunda entrada fue la primera de tres carreras impulsadas. Ward conectó un jonrón en la sexta y octava entrada.