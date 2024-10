El dirigente venezolano Omar López está a un paso de dirigir en las Grandes Ligas y aquí está con los legendarios Cangrejeros de Santurce para, entre otros propósitos, mantenerse en la vitrina pública hacia el objetivo de algún día recibir ese llamado.

López dirigirá a los Cangrejeros en la temporada 2024-25 de la Liga de Béisbol Profesional, en la que han dirigido recientemente los boricuas activos como mánagerz de las Grandes Ligas, Alex Cora, con los Red Sox de Boston, y Josué Espada, con los Astros de Houston.

López está a un paso de dirigir en las Grandes Ligas porque es el coach del banco de los Astros para el riopiedrense Espada, y ese puesto por lo general es considerado para sillas de dirigentes.

El venezolano de 47 años ha dirigido en Venezuela y fue, de hecho, el dirigente de su país en la última edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Con humildad, el dirigente dijo que en el aspecto personal llega aquí a seguir aprendiendo en pro de los Astros y ha mantenerse en el foco de las organizaciones de Grandes Ligas.

“Santurce me mantiene activo. Me mantiene en la parte mental como dirigente que puedo ayudar a Espada en la mayor cantidad de partidos posible, ya que Espada es un gran dirigente y líder. Y me ayuda a seguir en el radar, haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, y con la posibilidad de seguir trabajando en MLB y seguir creciendo como ser humano”, dijo.

Es el segundo dirigente venezolano que importa Santurce en temporadas corridas. La pasada temporada fue dirigido por Willie Romero. Venezuela tiene ahora mismo como figura de dirigente a Carlos Mendoza con los Mets de Nueva York, quien trabajó aquí también como coach del banco de Espada en los Gigantes de Carolina.

El prospecto a dirigente de Grandes Ligas llegó a los Cangrejeros y ha dejado rápido una buena impresión en sus jugadores.

El bateador Brian Navarreto expresó que el López comenzó una buena comunicación con el equipo, que tiene una combinación de peloteros veteranos nativos, importados latinoamericanos, estadounidenses y japoneses. Y augura una exitosa temporada.

“Humildad. Humildad”, repitió Navarreto para describir a López. “Está comprometido con el equipo, que es lo que necesitamos, un capitán que nos llevé bien. De verdad que va a ser un año bueno. Con la comunicación que ha tenido con nosotros, ya estamos ansiosos por comenzar la temporada”.

López tendrá como coach de banco a Luis Matos, quien conoce la Liga como ex dirigente de los Criollos de Caguas y los Indios de Mayagüez. También tendrá de coach de lanzadores a José ‘Cheo’ Rosado, quien es el coach de bullpen de los Mets de Nueva York, así como de Hiram Bocachica y José ‘Pito’ Hernández, entre otros veteranos de la Liga.

En su alineación tendrá un equipo rodeado de brazos y bates, de acuerdo a lo que el gerente general Joey Solá ha creado.

“Comencé a conocer el equipo desde el momento en que fui nombrado para ser dirigente. Comenzamos a hacer un repaso de todo lo que el equipo había adquirido en la agencia libre, de las deficiencias en la pasada temporada, lo que consideraban, de una forma u otra, que podía fortalecer las debilidades. Empecé entonces a estudiar el equipo y me di cuenta que es un equipo balanceado para fabricar carreras y en el que el pitcheo vuelve a ser fortaleza” describió.

“Pero, como todo, el béisbol es pitcheo y defensa, y en eso estamos trabajando”.